FC Barcelona-verdediger Óscar Mingueza heeft in gesprek met TV3 hard uitgehaald naar Ronald Koeman. Het vertrek van de Nederlandse coach, die inmiddels is vervangen door clubicoon Xavi, was volgens Mingueza al langere tijd onvermijdelijk.

"Het team had geen vertrouwen meer in het plan en iedereen probeerde dingen op zijn eigen manier op te lossen", zei Mingueza over de periode vlak voor het ontslag van Koeman. "We waren niet goed, zowel individueel als collectief. We geloofden niet in wat we wilden."

Barcelona-voorzitter Joan Laporta twijfelde in de zomer al over het aanblijven van Koeman. De oud-bondscoach van Oranje mocht na enkele gesprekken aanblijven, maar toen de resultaten in het nieuwe seizoen tegen bleven vallen, werd hij eind oktober alsnog ontslagen door de Catalaanse club.

De trainerswissel was volgens Mingueza onvermijdelijk. "Spelers waren niet blij, en als je je niet goed voelt en het niet goed gaat, dan heb je een andere omgeving nodig. De ploeg was aan verandering toe", vervolgde de 22-jarige verdediger, die onder het bewind van Koeman debuteerde bij Barcelona.

Ronald Koeman en Óscar Mingueza. Ronald Koeman en Óscar Mingueza. Foto: Getty Images

Mingueza gelooft in betere tijden met Xavi

Na het vertrek van Koeman heeft Mingueza goede hoop op betere resultaten onder Xavi. "Het idee dat hij heeft bedacht is heel goed. We geloven in wat hij zegt en dat is heel belangrijk."

"Vanaf nu zullen we alleen maar beter worden. Ik denk niet dat we maanden hoeven te wachten om de verbeteringen te zien. We willen aantonen dat we tegen elke tegenstander kunnen strijden en we willen meedoen om de prijzen", aldus Mingueza.

Koemans opvolger Xavi zit zaterdag voor het eerst als hoofdtrainer op de bank bij FC Barcelona. Om 21.00 uur neemt de 26-voudig landskampioen het in Camp Nou op tegen stadgenoot Espanyol.

