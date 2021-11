De UEFA heeft Feyenoord donderdag forse boetes opgelegd vanwege ongeregeldheden met supporters rond de twee Conference League-wedstrijden tegen Union Berlin. De Rotterdammers moeten ruim 153.000 euro betalen, waaronder een recordboete van 91.000 euro. De club is dit seizoen in totaal al bijna 300.000 euro kwijt aan geldboetes van de Europese voetbalbond.

Feyenoord kreeg ruim 62.000 euro boete voor diverse incidenten tijdens de wedstrijd in Berlijn op 4 november (1-2-zege). De club uit Rotterdam moet 36.500 euro betalen vanwege het afsteken van vuurwerk door fans en ruim 26.000 euro voor het gooien van voorwerpen.

Ook de thuiswedstrijd tegen Union Berlin op 21 oktober (3-1 voor Feyenoord) levert de Eredivisie-club een flinke boete op. Volgens de Rotterdammers gaat het zelfs om een recordboete van 91.000 euro: "70.000 euro voor het afsteken van vuurwerk, 11.000 euro voor het blokkeren van de trappen en 10.000 euro voor het provocerend uiten van beledigende teksten."

Voor deze laatste twee bedragen heeft Feyenoord de Europese voetbalbond gevraagd om nadere motivering, zo laat Feyenoord donderdag weten op de eigen website.

Bij de wedstrijd tussen Union Berlin en Feyenoord in Duitsland ging het mis. Bij de wedstrijd tussen Union Berlin en Feyenoord in Duitsland ging het mis. Foto: ANP

Feyenoord niet blij met nieuwe boetes

De boetes voor Feyenoord zijn niet de eerste straffen die de huidige nummer drie van de Eredivisie krijgt vanwege ongeregeldheden in Europese wedstrijden: de club werd dit seizoen al vier keer eerder bestraft door de UEFA.

In (de voorrondes van) de Conference League ging het namelijk ook mis tijdens de thuiswedstrijden tegen FC Drita, FC Luzern, IF Elfsborg en Slavia Praag. Ook toen werd de club bestraft vanwege het gooien van voorwerpen, het afsteken van vuurwerk en/of het blokkeren van de trappen door supporters.

"Feyenoord betreurt het ten zeerste dat de club dit seizoen al 277.875 euro aan boetes heeft moeten betalen aan de UEFA en roept het hiervoor verantwoordelijke deel van de supporters andermaal op om te stoppen met bovengenoemde gedragingen die de club grote financiële en overige schade berokkenen."

Op sportief vlak staat Feyenoord er wel goed voor in de Conference League. De ploeg van trainer Arne Slot is na vier speelrondes de koploper in groep E en is bijna zeker van de achtste finales.