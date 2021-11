PEC Zwolle heeft donderdag Dick Schreuder aangesteld als opvolger van de opgestapte Art Langeler. De broer van Alfred Schreuder komt over van Vitesse, waar hij assistent-trainer was, en tekent een contract voor anderhalf jaar bij de Zwollenaren.

PEC wordt de eerste club van Schreuder als hoofdtrainer in het betaalde voetbal. Hij was wel al de eindverantwoordelijke bij de amateurs van Barneveld (2007-2013) en Katwijk (2014-2018) en werkte als assistent-trainer bij het Amerikaanse Philadelphia Union (2018/2019) en Bundesliga-club Hoffenheim (2019/2020). Zijn broer Alfred, die onlangs werd ontslagen als assistent-trainer bij FC Barcelona, was dat seizoen de eindverantwoordelijke bij Hoffenheim.

De vijftigjarige Schreuder is verheugd dat hij nu aan de slag gaat als trainer op het hoogste niveau. "PEC Zwolle is een hele mooie club met een goede visie die bij mij past en ik ben dan ook erg blij met deze kans", aldus Schreuder op de website van PEC.

Schreuder krijgt als voornaamste taak PEC dit seizoen te behoeden voor degradatie. Onder Langeler won de ploeg, die onderaan staat in de Eredivisie, maar één wedstrijd. De achterstand op nummer zeventien Fortuna Sittard bedraagt vijf punten. "Natuurlijk zit de club sportief in zwaar weer, maar ik kan niet wachten om van start te gaan. Daarbij gaan we met z’n allen voor één doel: PEC Zwolle in de Eredivisie houden."

'Hij heeft een innovatieve voetbalvisie'

Langeler besloot dinsdag op te stappen omdat hij weinig perspectief zag om zijn PEC weer op de rit te krijgen. Ook assistent-trainer Dwight Lodeweges vertrok.

Technisch manager Mike Willems zegt dat met Schreuder een trainer is gevonden die "perfect" pas in het opgestelde profiel. "Hij heeft een innovatieve voetbalvisie, drive en persoonlijkheid. Het doet mij daarbij goed dat het zo snel gelukt is met Dick rond te komen, zodat hij vanaf vrijdag meteen voor de groep kan staan."

Zondag zit Schreuder, die als speler uitkwam voor PSV, Sparta Rotterdam, FC Groningen, RKC Waalwijk, Helmond Sport en Go Ahead Eagles, voor het eerst op de bank als trainer van PEC. 'De Blauwvingers' spelen om 14.30 uur in De Kuip tegen Feyenoord.