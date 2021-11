Olympique Marseille moet de komende thuiswedstrijd zonder publiek spelen. Die maatregel hebben de autoriteiten genomen na ongeregeldheden tijdens de wedstrijd tegen Paris Saint-Germain (0-0) van afgelopen maand.

Aanhangers van de thuisclub gooiden meerdere keren voorwerpen op het veld en één supporter rende zelfs over het veld achter PSG-speler Lionel Messi aan.

Marseille liep het risico om een punt in mindering te krijgen voor de gebeurtenissen, maar het blijft bij een wedstrijd zonder publiek. Die is op 28 november in het Stade Vélodrome tegen Troyes.

Rond de wedstrijd tegen PSG werden 21 mensen aangehouden, onder meer voor het aanrichten van schade en het beledigen en belagen van politieagenten. Er zijn celstraffen tot maximaal twee jaar uitgedeeld.

Marseille was dit seizoen al vaker betrokken bij wedstrijden waarbij het misging op de tribunes. Zo klommen fans bij het uitduel met Angers het vak met supporters van de tegenstander in. Op bezoek bij OGC Nice ontspoorde het duel ook volledig, al was dat vooral omdat supporters van de thuisploeg het veld bestormden.

Ook in Europees verband ging het mis, tegen Galatasaray. De Marseille-supporters gooiden toen fakkels naar aanhangers van de Turkse club. Het Franse voetbal wordt dit seizoen - ook bij andere clubs - geteisterd door rellen.

