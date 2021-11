Eljero Elia gaat na veertien jaar weer voor ADO Den Haag spelen. De dertigvoudig Oranje-international trainde al geruime tijd mee bij de Keuken Kampioen Divisie-club en heeft donderdag een contract getekend tot medio 2022, waardoor hij per direct inzetbaar is.

"Vanaf het moment dat ik ben aangesloten op het trainingsveld, voelt het vertrouwd om terug te zijn bij de club", zegt de 34-jarige Elia donderdag op de website van ADO Den Haag.

De aanvaller heeft in de afgelopen periode hard gewerkt aan zijn fitheid en is blij dat hij nu ook een bijdrage kan leveren in wedstrijden. "In eerste instantie natuurlijk met mijn spel, maar ook door het team te helpen met mijn ervaring."

Vorig seizoen speelde Elia twintig Eredivisie-wedstrijden voor FC Utrecht, waar hij transfervrij vertrok. Hij doorliep de jeugdopleiding van ADO en debuteerde in 2004 in de hoofdmacht van de Haagse club. Na drie seizoenen maakte Elia de overstap naar FC Twente. Hij kwam daarna uit voor Hamburger SV, Juventus, Werder Bremen, Southampton, Feyenoord en Istanbul Basaksehir.

Elia maakte ook deel uit van de Oranje-selectie die op het WK van 2010 in Zuid-Afrika zilver veroverde. In de verloren finale tegen Spanje kwam hij als invaller in het veld.

Eljero Elia in 2006 in actie namens ADO Den Haag tegen PSV. Eljero Elia in 2006 in actie namens ADO Den Haag tegen PSV. Foto: Pro Shots

Elia kan mogelijk vrijdag spelen tegen Telstar

Elia wilde al langer weer gaan spelen voor ADO, maar door de penibele financiële situatie kon hij geen contract tekenen in het Cars Jeans Stadion. Inmiddels is duidelijk dat het Amerikaanse bedrijf Globalon Football Holdings eigenaar wordt van de club, waardoor ADO in rustiger vaarwater is gekomen.

Mogelijk kan Elia vrijdag al zijn rentree maken voor ADO, dat om 20.00 uur op bezoek gaat bij Telstar. De ploeg van trainer Ruud Brood staat op de zevende plaats, maar veroverde wel de eerste periodetitel.

Een ticket voor de play-offs om promotie is daarmee al binnen voor ADO, dat vanwege de financiële problemen zes punten in mindering kreeg van de KNVB.