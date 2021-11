Oud-voetbaltrainer Simon Kistemaker is dinsdag op 81-jarige leeftijd overleden. De excentrieke oud-coach van onder meer FC Utrecht, De Graafschap en FC Volendam was al geruime tijd ziek.

De in IJmuiden geboren Kistemaker vierde bij De Graafschap zijn grootste succes. Hij leidde een ploeg met onder anderen Hans Kraay jr. en Erik ten Hag in het seizoen 1990/1991 ongeslagen naar het kampioenschap van de Eerste Divisie.

Op 14 november jongstleden zou er een reünie zijn met de kampioenen van toen, maar die ging door de coronamaatregelen niet door. Kraay vertelde die dag wel dat Kistemaker, die leed aan darmkanker en prostaatkanker, niet meer beter zou worden.

Kistemaker werd in 2016 benoemd tot erelid van De Graafschap. Dat jaar kwam ook zijn biografie uit, getiteld De Kist - de laatste culttrainer van Nederland. Hij past in een rijtje trainers met Bert Jacobs en Fritz Korbach, die eveneens bij tal van Nederlandse clubs werkten in de jaren tachtig en negentig.

Kistemaker werkte samen met George Best

De trainerscarrière van Kistemaker begon in Australië bij Brisbane Lions, waar hij de legendarische Noord-Ierse speler George Best onder zijn hoede had. FC Volendam, dat hij in 1984 behoedde voor degradatie, was zijn eerste club in de Eredivisie. Kistemaker werkte vervolgens voor SC Cambuur, DS'79 (de voorloper van FC Dordrecht), Telstar, FC Utrecht en dus De Graafschap.

Na zijn afscheid bij Telstar in 2001 was hij nog trainer bij de amateurs van Türkiyemspor, FC Breukelen en ADO'20.

De laatste jaren werd Kistemaker meermaals behandeld aan kanker en werd hij geopereerd aan zijn hart. In maart 2020 overleed zijn vrouw. "Sinds zij is overleden is zijn lust voor het leven afgenomen. Hij wil niet meer", vertelde Kraay vorige week zondag. Negen dagen later overleed Kistemaker.