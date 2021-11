Algemeen directeur Jan-Willem Brüggenwirth is donderdag al na 4,5 maand vertrokken bij FC Twente. Van beide kanten was er geen goed gevoel over de samenwerking.

"We hebben samen geconcludeerd dat er geen match is, en die moet er natuurlijk wel zijn. Daarom hebben we van weerskanten de beslissing genomen niet met elkaar door te gaan", zegt Dennis Schippers, voorzitter van de raad van commissarissen.

De 61-jarige Brüggenwirth volgde afgelopen zomer Paul van der Kraan op als algemeen directeur van FC Twente, ook al had hij geen voetbalachtergrond. Van der Kraan vervulde zijn functie ruim twee jaar bij de club uit Enschede.

"We zijn samen tot conclusie gekomen om een punt te zetten achter de samenwerking", zegt Brüggenwirth over zijn vroege vertrek. "Bij de ambities van FC Twente passen andere specialisten."

Het is nog niet bekend wie Brüggenwirth opvolgt bij FC Twente, dat na zware jaren sinds 2019 weer terug is in de Eredivisie. De landskampioen van 2010 staat na twaalf wedstrijden op de zesde plaats.

De ploeg van trainer Ron Jans gaat zaterdag in de eerste speelronde na de interlandperiode op bezoek bij Sparta Rotterdam. Een week later komt Feyenoord op bezoek in de Grolsch Veste.

