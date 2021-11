De Zuid-Amerikaanse voetbalbond CONMEBOL heeft topscheidsrechter Andrés Cunha en videoarbiter Esteban Ostojich donderdag voor onbepaalde tijd geschorst, omdat ze fouten hebben gemaakt in de WK-kwalificatiewedstrijd tussen Argentinië en Brazilië.

Het duel tussen de Zuid-Amerikaanse grootmachten eindigde dinsdagavond in San Juan in 0-0. De uitslag volstond voor het Argentinië van Lionel Messi om zich voor het WK in Qatar te plaatsen. Brazilië had al een ticket bemachtigd.

Bondscoach Tite van Brazilië was na afloop van de wedstrijd boos, omdat de arbitrage geen actie had ondernomen tegen Nicolás Otamendi. De Argentijnse verdediger deelde na ruim een half uur spelen een elleboogstoot uit aan Raphinha.

De Leeds United-aanvaller hield daar een bloedende lip aan over. Zowel de Uruguayaanse scheidsrechter Cunha als zijn landgenoot Ostojich achter de tv-schermen greep niet in.

"De prestaties van de scheidsrechter en de VAR zijn technisch geanalyseerd", aldus de CONMEBOL. "De conclusie is dat ze serieuze en duidelijke fouten hebben gemaakt." De twee Uruguayanen zijn voor onbepaalde tijd geschorst.

De 45-jarige Cunha behoort tot de beste arbiters ter wereld. Op het WK van 2018 leidde hij de halve finale tussen Frankrijk en België.