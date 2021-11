De Iraanse keepster Zohreh Koudaei heeft aangekondigd dat ze de nationale bond van Jordanië (JFA) aanklaagt. De federatie uitte onlangs openlijk twijfels over het geslacht van de 32-jarige doelvrouw.

Koudaei was eind september de held bij Iran, dat zich ten koste van Jordanië voor het eerst voor de Azië Cup plaatste. Iran was met 4-2 te sterk in de penaltyserie, waarbij ze twee strafschoppen stopte.

Begin deze maand riep de Jordaanse bond de Aziatische federatie AFC in een brief op tot "een transparant onderzoek door een panel van medische experts naar de speler in kwestie", zonder daarbij de naam van Koudaei te noemen.

Volgens de JFA heeft de Iraanse vrouwenploeg "een geschiedenis met gender- en dopinggerelateerde zaken". Voorzitter Ali Bin Al-Hussein deelde de brief onlangs op Twitter, waarbij hij zich tot de AFC richtte. "Word wakker", schreef hij erbij.

Koudaei is klaar met de beschuldigingen en onderneemt actie. "Ik zal de Jordaanse bond aanklagen", zegt ze. "Ik ben een vrouw. Ze proberen me gewoon te pesten."

Jordaanse bond wijst naar media

De JFA reageerde woensdagavond op de ophef door in een nieuwe verklaring te benadrukken dat er nooit een naam of positie van de betreffende speelster is genoemd en dat de media dat hebben ingevuld.

Onlangs liet Maryam Irandoost, de coach van Iran, in nationale media weten zich geen zorgen te maken over de aantijgingen van de Jordaanse bond of over een mogelijk onderzoek door de AFC naar Koudaei.

"De medische staf heeft iedere speler van de nationale ploeg altijd zorgvuldig getest op het gebied van hormonen om dergelijke problemen te voorkomen", zei ze. "Onze fans hoeven zich dus geen zorgen te maken."