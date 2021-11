Giovanni van Bronckhorst gaat aan de slag als trainer van Rangers FC. Hij is bij de koploper van de Schotse competitie de opvolger van Steven Gerrard, die vorige week naar Aston Villa vertrok.

"Ik ben ongelooflijk blij dat ik terugkeer bij Rangers", zegt Van Bronckhorst op de site van de club. "Het voelt als een voorrecht om met deze ervaren spelers te werken die er op alle fronten goed voor staan. Ik kan niet wachten om onze geweldige supporters weer te zien en aan dit nieuwe tijdperk te beginnen."

Voor de 46-jarige Van Bronckhorst betekent het een terugkeer bij de club waar hij als speler grote successen vierde. Tussen 1998 en 2001 sleepte hij er vijf prijzen in de wacht: twee landstitels, tweemaal de Schotse beker en eenmaal de League Cup.

Rangers FC wordt voor de 106-voudig Oranje-international zijn derde klus als hoofdtrainer. Eerder coachte hij Feyenoord en Guangzhou R&F. Bij de Chinese club stopte hij eind december 2020 om weer vaker bij zijn gezin te kunnen zijn. Het is niet bekend voor hoeveel jaar Van Bronckhorst tekent in Glasgow.

"Gio genoot als speler veel respect en heeft als coach ook al bewezen waarom hij respect verdient", zegt sportief directeur Ross Wilson. "Hij is een echte winnaar die de club en de kwaliteit van de selectie kent. Buiten onze formele gesprekken hebben Gio en ik veel informeel contact gehad en ik merkte aan alles hoe gemotiveerd hij is."

Van Bronckhorst begon uitstekend aan trainerscarrière

Van Bronckhorst begon zijn trainersloopbaan bij Feyenoord en maakte een vliegende start. Onder leiding van de voormalige linksback werden de Rotterdammers in 2017 voor het eerst in achttien jaar landskampioen. Daarnaast won hij met Feyenoord twee keer de TOTO KNVB Beker en twee keer de Johan Cruijff Schaal.

Na zijn werk bij Guangzhou R&F kondigde Van Bronckhorst een sabbatical aan, al liet hij na het vertrek van Frank de Boer als bondscoach weten wel open te staan voor Oranje. De keuze van de KNVB viel echter op Louis van Gaal.

Bij Rangers FC lijkt Van Bronckhorst in een gespreid bedje terecht te komen. De 55-voudig kampioen staat na tien speelronden vier punten boven aartsrivaal Celtic en heeft bovendien nog zicht op overwintering in de Europa League of (als de ploeg als derde eindigt in de groepsfase) de Conference League.

De eerste wedstrijd van Van Bronckhorst is zaterdag al, als Rangers FC in de halve finales van de Premier Sports Cup tegen Hibernian speelt.