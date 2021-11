Vivianne Miedema heeft woensdag met Arsenal een grote stap gezet richting de kwartfinales van de Champions League. Mede dankzij een treffer van de Nederlandse spits werd de groepswedstrijd tegen het Deense HB Køge met 3-0 gewonnen. FC Barcelona verzekerde zich al van een plaats bij de laatste acht.

Miedema mocht in de vierde groepswedstrijd van Arsenal niet in de basis beginnen en kwam na een uur spelen als invaller in het veld. De thuisploeg stond op dat moment met 1-0 voor, door een treffer van Caitlin Foord.

Die voorsprong werd zeven minuten voor tijd verdubbeld door Lotte Wubben-Moy. Vlak voor tijd zorgde Miedema voor het slotakkoord, door de bal na een counter met een boogje over keeper Kaylan Marckese te liften.

Arsenal staat door de overwinning stevig op de tweede plaats in groep C. Het ongenaakbare FC Barcelona staat bovenaan. De ploeg won met 0-5 van TSG Hoffenheim en is na vier groepswedstrijden al zeker van een plaats in de kwartfinales.

Stand in groep C: 1. FC Barcelona 4-12 (+14)

2. Arsenal 4-9 (+8)

3. TSG Hoffenheim 4-3 (-8)

4. HB Køge 4-0 (-14)

Barcelona zonder Martens naar kwartfinales

Titelhouder Barcelona stelde de plaats bij de laatste acht veilig zonder Lieke Martens, die in de aanloop naar de wedstrijd in Duitsland een blessure aan haar hand opliep. Haar aanwezigheid bleek niet nodig om eenvoudig te winnen van Hoffenheim, al werd de score pas op slag van rust geopend via een benutte penalty van Alexia Putellas.

In het eerste kwartier van de tweede helft beslisten Irene Paredes en Aitana Bonmatí het duel, waarna invalster Marta Torrejón en Ana-Maria Crnogorcevic in de absolute slotfase ook nog voor een vierde en vijfde doelpunt zorgden.

In groep D bezorgde Bayern München koploper Olympique Lyon het eerste puntenverlies. Door een goal van de Japanse Saki Kumagai won de Duitse club met 1-0. Lineth Beerensteyn viel tien minuten voor tijd in bij Bayern, Daniëlle van de Donk kwam bij Lyon niet van de bank.

Stand in groep D: 1. Olympique Lyon 4-9 (+8)

2. Bayern München 4-7 (+4)

3. Benfica 4-4 (-5)

4. BK Häcken 4-3 (-7)