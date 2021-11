De voetbalsters van FC Barcelona hebben zich als eerste geplaatst voor de kwartfinales van de Champions League. Zonder de geblesseerde Lieke Martens werd woensdag uit bij TSG Hoffenheim ook het vierde groepsduel eenvoudig gewonnen: 0-5.

Met het maximale aantal van twaalf punten uit vier duels is de titelverdediger zeker van een plaats bij de beste twee in groep C. Arsenal, dat achter Barcelona tweede staat, neemt het vanavond om 21.00 uur thuis op tegen het Deense HB Køge.

Barcelona kwam in het Dietmar-Hopp-Stadion in Hoffenheim pas op slag van rust op voorsprong toen Alexia Putellas een penalty benutte. In het eerste kwartier na rust beslisten Irene Paredes en Aitana Bonmatí het duel.

In de slotminuten werkte de ongeslagen koploper van de Primera Division nog verder aan doelsaldo. Invalster Marta Torrejón maakte er 0-4 van, waarna de Zwitserse Ana-Maria Crnogorcevic in blessuretijd tekende voor het vijfde doelpunt.

Martens ontbrak in de wedstrijdselectie van Barcelona. De Oranje-international liep in aanloop naar het Champions League-duel een handblessure op.