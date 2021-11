De straf die de Hongaarse voetbalbond afgelopen zomer tijdens het Europees kampioenschap opgelegd kreeg, heeft de UEFA woensdag verlaagd. Het nationale elftal van dat land moet nu twee in plaats van drie wedstrijden zonder fans spelen.

De boete van 100.000 euro blijft wel staan. Hongaarse supporters misdroegen zich op het EK in het groepsduel met Frankrijk (1-1). In de uitverkochte Puskás Aréna in Boedapest waren in bepaalde hoeken van het stadion apengeluiden van Hongaarse fans te horen. Ze richtten zich daarbij tot onder anderen Kylian Mbappé en Karim Benzema.

Voor dat gedrag en homofobe spreekkoren tegen Duitsland en Portugal kreeg de Hongaarse bond eerst drie duels in een leeg stadion (waarvan eentje voorwaardelijk) als straf opgelegd. Deze straf is nu teruggebracht tot twee duels, waarvan één voorwaardelijk.

Hongarije heeft echter nog een straf van wereldvoetbalbond FIFA openstaan. Het nationale elftal moet van de FIFA een duel zonder publiek spelen, vanwege racistische spreekkoren in een WK-kwalificatiewedstrijd tegen Engeland in september.

Daardoor speelt Hongarije alsnog twee wedstrijden zonder fans.