Denemarken is van plan om volgend jaar bij het WK in Qatar zichtbaar aandacht te besteden aan de schending van mensenrechten in het organiserende land. Zo zullen op de trainingstenues van de spelers van de nationale ploeg kritische boodschappen over de situatie in Qatar te lezen zijn.

De shirtsponsors van Denemarken, loterij Danske Spil en de bank Arbejdernes Landsbank, halen hun bedrijfsnaam tijdelijk van de shirts om zo plaats te maken voor de teksten, maakte de Deense voetbalbond DBU woensdag bekend.

Daarnaast zullen de de commerciële partners van de DBU niet deelnemen aan commerciële activiteiten rond het WK en zullen er door de bond zo min mogelijk personeelsleden en sponsoren meegenomen worden naar Qatar.

"De DBU is al lange tijd zeer kritisch over het WK in Qatar, maar nu intensiveren we onze inspanningen en de kritische dialoog, in de hoop zo mee te werken aan meer verandering in het land", zegt voorzitter Jakob Jensen.

Jensen prijst het gebaar dat de sponsors maken door hun plaats op de trainingskleding af te staan. "Het is een heel sterk signaal als onze partners zich ook inzetten voor betere omstandigheden in Qatar. Ze steunen onze deelname aan het WK, maar niet de individuele gastheer."

Veel landen uiten kritiek op situatie in Qatar

Denemarken plaatste zich op overtuigende wijze voor het eindtoernooi, dat volgend jaar van 21 november tot en met 18 december wordt gehouden. Van de tien kwalificatiewedstrijden werden er negen gewonnen.

Meerdere landen, waaronder Nederland, hebben in de aanloop naar het WK al aandacht gevraagd voor de mensenrechtensituatie in Qatar. Zo kwamen de spelers van Oranje in maart voor de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Letland het veld op in zwarte shirts met de opdruk 'Football Supports Change'.

Eerder dit jaar maakte The Guardian bekend dat tussen 2010 en 2020 zeker 6.500 arbeidsmigranten om het leven zijn gekomen in het emiraat in het Midden-Oosten. Een onbekend deel van de slachtoffers viel bij bouwwerkzaamheden aan de acht nieuwe WK-stadions.