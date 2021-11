Profclubs gruwelen bij het idee om tot minimaal 4 december zonder publiek te voetballen. De KNVB maakte woensdag bekend dat de wedstrijden de komende weken 'gewoon' door zullen gaan.

"Een lege Kuip: een doemscenario voor alle supporters, en ook de club moet er niet aan denken", laat Feyenoord weten. "Helaas is het de komende drie weken wel tweemaal de realiteit."

Op verzoek van de clubs onderzocht de KNVB samen met de Eredivisie CV en de Keuken Kampioen Divisie uitvoerig of het mogelijk is om wedstrijden te verplaatsen zodat er later wel toeschouwers bij kunnen zijn. De afgelopen dagen is gesproken met tal van belanghebbenden. Het bleek volgens de voetbalbond vrijwel onmogelijk om duels op te schuiven. Ook is het onzeker of er na 4 december wel met publiek kan worden gespeeld.

PSV was een van de clubs die zich fel verzetten tegen verder voetballen zonder publiek. "We hebben geknokt voor de belangen van de supporters, sponsors en PSV, maar hebben begrip voor de uitkomst van het overleg", reageert directeur Toon Gerbrands op het uiteindelijke besluit om geen speelronden te schrappen.

"We hebben kennisgenomen van de afwegingen en pakken de zaken richting zaterdag weer op. We zijn blij dat er een toezegging gedaan is over een compensatieregeling voor alle betaaldvoetbalclubs en hopen over drie weken weer met ons publiek te kunnen spelen."

'Dit is een nederlaag voor ons allemaal'

Ajax-trainer Erik ten Hag speelt ook het liefst in een volle Johan Cruijff ArenA, maar volgens hem kan uitstel van wedstrijden ook tot zwaardere belasting van spelers leiden. Ten Hag denkt ook dat clubs die Europees spelen er baat bij hebben om in de Eredivisie in het juiste ritme te blijven.

AZ zegt niet te snappen waarom de overheid geen publiek meer toelaat bij duels in het betaalde voetbal. "AZ staat volledig achter pogingen het virus in te dammen, maar was en is wel verbaasd dat een van de maatregelen het verbieden van publiek bij voetbalwedstrijden betreft", laat de club uit Alkmaar weten.

Niet alleen voor de topclubs is voetballen zonder publiek een kostbare zaak. "Het bestuur, de voltallige directie alsmede onze spelers waren voorstander van het verplaatsen van de wedstrijden naar januari, om zodoende de kans op het spelen mét publiek groter te maken", reageert directeur Manfred Laros van Sparta Rotterdam.

"Uitermate teleurstellend en een nederlaag voor ons allemaal", zegt algemeen directeur Ard de Graaf van SC Cambuur over het besluit om zonder fans verder te voetballen.