Dani Alves is woensdag onder grote belangstelling voor de tweede keer gepresenteerd bij FC Barcelona. De 38-jarige Braziliaan weet zeker dat de terugkeer bij zijn favoriete club een succes gaat worden.

Dani Alves gaf de 10.378 fans in Camp Nou de show waarvoor ze gekomen waren. De publiekslieveling arriveerde op slippers, net als in 2008 bij zijn presentatie bij Sevilla. Vervolgens liep hij op blote voeten het veld op en rook hij aan een stukje gras. "Het ruikt naar prijzen", zei hij met een grote glimlach.

De rechtsback speelde tussen 2008 en 2016 al 391 duels voor Barcelona, waarin hij 21 keer scoorde en 101 assists gaf. Met 43 titels is Dani Alves in het bezit van het wereldrecord van meeste prijzen in het profvoetbal. Meer dan de helft (23) van die trofeeën won hij in Catalonië.

De 119-voudig Braziliaans international zat zonder club nadat hij twee maanden geleden transfervrij was vertrokken bij het Braziliaanse São Paulo. Vorige week werd bekend dat hij tot het einde van het seizoen is vastgelegd door Barcelona. Samen met de nieuwe trainer Xavi moet Dani Alves de kwakkelende topclub een nieuwe impuls geven.

"De kleedkamer is al een stuk beter nu ik er ben", grapte Dani Alves tijdens zijn presentatie. "We moeten de krachten bundelen, daarom ben ik hier. We kunnen alleen goed presteren als we het samen doen."

'Barcelona hoefde me niet eens te betalen'

Dani Alves, die pas vanaf januari wedstrijden mag spelen voor Barcelona, vertelde eerder op woensdag in een interview met Barça TV dat hij een paar weken geleden met president Joan Laporta sprak om zijn hulp aan te bieden.

"Ik garandeerde hem dat ik van waarde kon zijn. En dat ze me niet eens hoefden te betalen", aldus Dani Alves, die volgens Spaanse media een van de laagste salarissen in de selectie krijgt. "Als Barcelona me nodig heeft, dan kom ik. Hoe, dat maakt me niet uit."

De vleugelverdediger speelde in het seizoen 2018/2019 voor het laatst bij een Europese topclub (Paris Saint-Germain). "Mensen van buiten de club zullen wel zeggen dat het een ramp wordt, maar maak je geen zorgen: ik spreek liever op het veld. Dit wordt de grootste en bijzonderste uitdaging uit mijn carrière, maar ik ben op mijn best als mensen aan me twijfelen."

Barcelona staat na twaalf duels slechts negende in La Liga, op elf punten van koploper Real Sociedad. Xavi, die jarenlang met Dani Alves samenspeelde bij Barcelona, maakt zaterdag in het thuisduel met stadgenoot Espanyol zijn debuut als coach van 'Barça'.

