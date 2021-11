Supporterscollectief Nederland heeft slechts deels begrip voor het besluit om de komende weken verder te voetballen zonder publiek. De organisatie waarbij supportersverenigingen van vrijwel alle profclubs zijn aangesloten snapt dat er wordt ingegrepen, maar is niet te spreken over de manier waarop.

"Voetbal speel je voor publiek, dus het doet pijn om opnieuw voor lege stadions te moeten spelen. Verplaatsen klinkt daarom aantrekkelijk, maar blijkt helaas veel nadelen en onzekerheden op te leveren", zegt voorzitter Matthijs Keuning.

"Denk aan een scheef lopende competitie, doordeweekse speeldagen en geen garantie dat er dan wel publiek kan zijn. Zeker bij verlenging van de lockdown zou verplaatsen alleen maar negatieve effecten hebben. We zetten daarom liever in op het zo snel mogelijk toestaan van volle stadions."

Volgens Keuning ligt de nadruk nu onterecht en onnodig op het voorlopig leeg houden van stadions. "Het voetbal heeft bewezen veilig open te kunnen en we zijn momenteel het enige land in Europa waar de stadions weer op slot zitten. Dat is buitenproportioneel en moet zo snel mogelijk veranderen."

Supporterscollectief Nederland heeft verder sportzender ESPN ertoe opgeroepen zoveel mogelijk wedstrijden live uit te zenden, zodat supporters hun club ook de komende weken kunnen volgen.

De KNVB sprak de afgelopen dagen met verschillende belanghebbenden over de kwestie, maar het bleek niet mogelijk om fans toe te laten bij de komende twee speelrondes in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie.