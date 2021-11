Hij week af van zijn filosofie en koos niet voor zijn ideale systeem. Maar dat zorgde er wel voor dat bondscoach Louis van Gaal een kwakkelend Nederlands elftal in 78 dagen transformeerde tot groepswinnaar en WK-deelnemer. Een analyse.

"Wie zou deze job anders moeten doen?" Met die woorden begon de derde termijn van Aloysius Paulus Maria van Gaal als bondscoach van Oranje. Hoewel, eigenlijk was hij al weken bezig. Dankzij het "Zoom-model", zoals hij het zelf noemde, sprak hij in de weken voor de eerste training uren met de belangrijkste spelers van Oranje. "Ik heb mijn visie op ze geprojecteerd. En ik heb het idee dat zij mij graag accepteren. Met al mijn regels."

Bij Van Gaal gaat nou eenmaal bijna alles zoals Van Gaal dat wil. Het bracht duidelijkheid na een mislukt EK onder Frank de Boer, die de twijfel over zijn keuze voor een 5-3-2-systeem nooit weg kon nemen en onder wie discussies over de mensenrechtensituatie in WK-gastland Qatar en het wel of niet vaccineren van spelers oplaaiden.

Van Gaal deed wel een concessie door te terug te vallen op 4-3-3. 5-3-2 is in zijn ogen het ideale systeem voor Oranje, maar de spelers wilden 4-3-3. Daar zijn ze meer aan gewend. Bovendien ontbrak in een moordend kwalificatieschema tijd om over systemen te praten, laat staan erop te trainen.

Een andere discussie, die over Qatar, was nog sneller voorbij. Van Gaal wees naar de bonden. "Het is heel erg. Maar om aan de bondscoach en de spelers te vragen wat ze van Qatar vinden, vind ik heel ver gaan", zei hij. Geen onrust rond Oranje. De van een steekincident verdachte Quincy Promes riep hij niet meer op.

188 Terugblik: Waarom Oranje vond dat het juist goed speelde

'Dat moet ik bij Van Gaal niet doen'

En als er onrust dreigde, dan was Van Gaal die voor. Nog voor de geselecteerde Noa Lang zich voor het eerst in Zeist meldde, vertelde de bondscoach al dat hij zich gestoord had aan het provocerende gedrag van de aanvaller bij diens club Club Brugge. Daar ging hij meteen met Lang over zitten. "Nee, dat moet ik bij Van Gaal niet doen", zei Lang een paar dagen later.

Sommige internationals moesten er misschien een beetje aan wennen. "Van Gaal is heel direct, dat weten jullie ook van zijn persconferenties", zei aanvoerder Virgil van Dijk een week geleden. "Dat kan confronterend zijn, maar iedereen weet dat die kritiek niet is om je neer te halen. We accepteren het omdat het nodig is om succes te hebben. Dat komt ook door zijn persoonlijkheid."

Die persoonlijkheid had wellicht ook tot gevolg dat niet elke verspreking of vergissing van Van Gaal onder een vergrootglas kwam te liggen. De Boer ging viral toen hij Queensy Menig zei in plaats van Quincy Promes, maar toen Van Gaal de invalbeurten van Wout Weghorst en Noa Lang door elkaar haalde, bleef het stil.

Anderzijds bleef Van Gaal de man van de details. Met vrijwel elke speler voerde hij een lang gesprek, omdat hij precies wilde weten wat hij kon en mocht verwachten. "Het waren niet zomaar gesprekken, ze waren heel intensief. Dat gaat je niet in de koude kleren zitten", verzuchtte hij na de 6-1-overwinning op Turkije.

86 Van Gaal kon feest niet meevieren: 'Als ik beweeg heb ik pijn'

Spelers moeten 'imagineren'

Ondertussen nam ook het aantal meetings in Zeist toe, om elk scenario door te kunnen spreken met de spelers. Ze moeten kunnen "imagineren", vertelde Van Gaal. Van Dijk: "We moeten precies weten wat een tegenstander doet. En als ze zich aan ons aanpassen, dan zijn we ook daarop voorbereid. Niets aan het toeval overgelaten."

In de tweede en derde interlandperiode was er zowaar ook tijd voor ontspanning. Van Gaal genoot toen twintig van zijn spelers om een tafel stonden en het bordspel 30 Seconds speelden. "Ik heb nog nooit met zo'n goede en leuke groep gewerkt", vertelde hij. Van Dijk: "Het klikt gewoon met de bondscoach."

Op zeventigjarige leeftijd lijkt Van Gaal sowieso te willen genieten van zijn laatste klus als trainer. En zelfs van zijn persconferenties. Lachend vertelde hij dat hij als formateur zo een nieuw kabinet zou hebben gevormd. Even later waren er complimenten voor de altijd kritische Telegraaf-journalist Valentijn Driessen. Die had het allemaal "uitstekend gezien".

40 Oranje viert WK-kwalificatie uitbundig in kleedkamer

'Filosofie Van Gaal past niet in deze tijd'

Het waren momenten waarop de briesende Van Gaal van Ajax en FC Barcelona verder weg leek dan ooit. Op bepaalde vlakken was hij inderdaad veranderd, zo gaf hij toe. "De filosofie van Van Gaal past niet meer in deze tijd", zei hij in de aanloop naar de interland tegen Montenegro. In zijn eerdere periodes als bondscoach was veel speeltijd op clubniveau een vereiste om in aanmerking te komen voor Oranje, maar dat was volgens Van Gaal niet realistisch meer in een tijd waarin selecties van topclubs steeds groter worden en trainers meer en meer rouleren.

Het bood hem de kans om Steven Bergwijn bij de selectie te halen, ook al zit de aanvaller bij zijn club Tottenham Hotspur meestal op de bank. Prompt was Bergwijn dinsdagavond in De Kuip met een goal en een assist de uitblinker in de cruciale interland tegen Noorwegen.

Van Gaal zag het door de val op zijn heup vanuit een rolstoel in een skybox. Het was de 78e dag en zijn zevende interland sinds zijn hernieuwde kennismaking met Oranje. Nu het WK-ticket binnen is, heeft hij tijd om zijn heup te doen herstellen, waarna pas in maart een oefenperiode wacht met Oranje. "We hoeven geen play-offs te spelen, dat geeft meer voorbereidingstijd tot het WK", zei hij na de overwinning op de Noren.

Eindelijk is er tijd om bij te komen en daarna is er eindelijk tijd om het 5-3-2-systeem erin te slijpen richting Qatar. Veel meer dan in de kwalificatie komt er ruimte voor de hand van Van Gaal bij zijn laatste kunstje. Nog een jaar gaat hij door, al is hij nu al de oudste Oranje-bondscoach ooit. Om het op zijn Van Gaals te zeggen: wie zou het anders moeten doen?