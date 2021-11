Memphis Depay is de waardevolste speler in de Europese WK-kwalificatiereeks. De spits van Oranje laat Harry Kane en Robert Lewandowski achter zich.

Het doelpunt dat Memphis dinsdag tegen Noorwegen maakte, bracht hem op een totaal van twaalf goals en zes assists. Geen speler in de kwalificatiereeks had een groter aandeel in de productiviteit van zijn land.

Met twaalf treffers en twee assists komt de Engelsman Kane het dichtst bij Memphis in de buurt. Lewandowski scoorde acht keer namens Polen en was vier keer de aangever bij een doelpunt.

De top vijf van de ranglijst van de waardevolste spelers wordt gecompleteerd door PSV-spits Eran Zahavi (acht doelpunten en twee assists namens Israël) en de Serviër Aleksandar Mitrovic, die op acht goals en één assist eindigde.

Memphis heeft met zijn treffers in de WK-kwalificatie een flinke sprong gemaakt op de topscorerslijst aller tijden van Oranje. Met 38 goals heeft de aanvaller van FC Barcelona alleen nog Robin van Persie (50), Klaas-Jan Huntelaar (42) en Patrick Kluivert (40) voor zich.

Mede dankzij het laatste doelpunt van Memphis won het Nederlands elftal met 2-0 van Noorwegen, waardoor plaatsing voor het WK in Qatar een feit is. De Noren moesten ook Turkije voor laten gaan in de poule en grepen overal naast.