De wedstrijden in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie gaan de komende weken 'gewoon' door zonder publiek, zo heeft de KNVB woensdag bekendgemaakt. De voetbalbond werkt daarnaast met het demissionaire kabinet aan een compensatieregeling voor de clubs.

Vanwege de coronamaatregelen moeten de komende drie speelrondes in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie worden afgewerkt zonder publiek. De nodige clubs zagen dat niet zitten en vroegen om uitstel, maar dat komt er dus niet.

"Het blijkt vrijwel onmogelijk om duels op te schuiven. Het is bovendien risicovol voor de voortgang van de competities, terwijl de ontwikkeling van het coronavirus onzeker is. Daarom is de conclusie van dit onderzoek dat de wedstrijden niet worden uitgesteld", aldus de KNVB woensdag.

De KNVB sprak de afgelopen dagen onder meer met de politiek, de politie en supportersverenigingen over de kwestie. "Gelukkig is het kabinet gevoelig voor het feit dat voetbalclubs financiële schade lopen doordat ze zonder publiek moeten spelen en wordt in overleg met ons een compensatieregeling uitgewerkt."

De huidige coronamaatregelen gelden in ieder geval tot en met zaterdag 4 december. Het is onduidelijk of er daarna wel weer publiek welkom is in de voetbalstadions. De KNVB wil van de overheid horen wat er nodig is om wel weer voor volle tribunes te kunnen spelen.