De Canadese voetballers hebben dinsdag optimaal geprofiteerd van de winterse omstandigheden in Edmonton. De ploeg van bondscoach John Herdman won voor het eerst in 21 jaar van Mexico (2-1) en is nu verrassend de koploper in de WK-kwalificatie van Noord- en Centraal-Amerika.

De Canadese voetbalbond koos heel bewust voor Edmonton als speelstad voor de interlands tegen Costa Rica (1-0-zege afgelopen vrijdag) en Mexico. De nummer 48 van de FIFA-ranglijst hoopte op vrieskou en werd, zeker dinsdag, op zijn wenken bediend.

Bij de aftrap voor het duel met Mexico was de temperatuur in het Commonwealth Stadium -9 graden Celsius en door de snijdende wind voelde het nog kouder aan. Op sociale media werd het stadion, waar het veld een paar uur voor het duel nog volledig bedekt was met sneeuw, al snel omgedoopt tot 'Estadio Iceteca', als verwijzing naar het beroemde Estadio Azteca in Mexico-Stad.

De Mexicanen hadden duidelijk moeite met het winterse weer en stonden na 52 minuten met 2-0 achter door twee goals van Besiktas-aanvaller Cyle Larin. Het werd nog even spannend door een treffer van Héctor Herrera in de negentigste minuut, maar Canada hield stand.

"Elke ploeg gebruikt de omstandigheden in zijn land in zijn voordeel. En we zagen de kou in Edmonton als een groot voordeel", zei bondscoach Herdman, die weet dat Mexico zijn thuisduels op hoogte speelt in het vaak erg warme Mexico-Stad.

"Dit was een kans om de echte Canadese mentaliteit in onze spelers naar boven te brengen. Ze zijn allemaal opgegroeid op kunstgras en met kou. We wilden dat de Mexicanen zich moesten aanpassen, zoals wij ons altijd moeten aanpassen aan de hoogte in Mexico-Stad."

Cyle Larin was de grote man bij Canada met twee treffers. Cyle Larin was de grote man bij Canada met twee treffers. Foto: Pro Shots

44.000 toeschouwers ondanks kou

Ondanks een grote sneeuwstorm op maandag en de lage temperaturen op dinsdag zaten er ruim 44.000 mensen in het stadion in Edmonton. Zij zagen dat Canada voor het eerst van Mexico won sinds de 2-1-overwinning in de Gold Cup van 2000. In de WK-kwalificatie was Mexico al sinds 1976 ongeslagen tegen de Canadezen.

"Ik moet Edmonton ontzettend bedanken", aldus Herdman. "De mensen hier hebben er echt alles aan gedaan om ons team te helpen en om van dit stadion een vesting te maken. Het hele land staat achter ons en dat voelen we echt."

Het nog ongeslagen Canada klom door de vierde zege in acht duels naar de eerste plek in de stand van de WK-kwalificatie. Het verschil met nummer vier Panama is twee punten, met nog zes wedstrijden te gaan. De nummers één tot en met drie plaatsen zich rechtstreeks voor het WK van 2022 in Qatar, de nummer vier moet een play-off spelen tegen een land van een ander continent.

Er moest flink wat sneeuw worden geruimd in Edmonton. Er moest flink wat sneeuw worden geruimd in Edmonton. Foto: Pro Shots

'Hier wachten we al zo lang op'

Canada plaatste zich slechts één keer voor een WK. In 1986 verloor het Noord-Amerikaanse land al zijn drie duels in de groepsfase. Met jonge sterren als Alphonso Davies (Bayern München) en Jonathan David (Lille OSC) geloven de Canadezen dat ze een goede kans hebben om Qatar te halen.

"Het is geweldig om te zien hoeveel aandacht er is voor onze ploeg in Canada", aldus oud-PSV'er Atiba Hutchinson (38), die dinsdag zijn negentigste interland speelde en daarmee nu recordinternational van zijn land is. "Hier wachten we al zo lang op."

Canada vervolgt de WK-kwalificatie eind januari en begin februari met wedstrijden tegen Honduras (uit), de Verenigde Staten (thuis) en El Salvador (uit).