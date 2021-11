Een dag na de plaatsing van Oranje voor het WK in Qatar wordt in de media vooral geschreven over het tegenvallende niveau van de wedstrijd tegen Noorwegen en het surrealistische decor waarin dat gebeurde. "Het was een schrikbarende vertoning."

Het AD is een van de kranten die de lege Kuip aanhaalt en spreekt van een "absurde setting". "En iets verderop zat Van Gaal in zijn rolstoel, toekijkend op de drempel van een skybox ter hoogte van de middenlijn, in wat zomaar de laatste wedstrijd in zijn loopbaan zou kunnen worden", schrijft het dagblad.

"Op het veld voltrok zich vooral een moeizame, nerveuze, lelijke wedstrijd. Het strijdplan van de Noren was helder: massaal verdedigen, zo lang mogelijk de nul houden en vervolgens in laatste fase gokken op paniek bij Oranje."

Ook De Telegraaf is niet onder de indruk van wat het Nederlands elftal liet zien. "De spanning was groot en de zenuwen hadden zichtbaar invloed op het stroeve spel", concludeert de krant.

"Wat dat betreft was het lot van Portugal, dat tegen Servië het benodigde gelijkspel wilde consolideren, maar in de absolute slotfase de fatale tegengoal incasseerde, een schrikbeeld."

'Het was een duel van monumentale saaiheid'

Ook de Volkskrant concludeert dat Oranje zich zonder franje van een WK-ticket verzekerde. "De wedstrijd van monumentale saaiheid om het spel en zinderende spanning om de afloop riep vooral verlangen op naar het einde. Het einde van alles of niets. Oranje krijgt alles. Meedoen aan het WK", wordt er geschreven.

"Verlammend was de uitwerking van een mogelijke nederlaag op het spel, om die ene tegenaanval van de Noren, zonder topschutter Haaland beroofd van hun eenmansaanval. Nederland-Noorwegen, in de kille miezerregen van de lege Kuip, was als voorstelling, als kijkspel een schrikbarende vertoning, vanwege de angst van Oranje, om de voorzichtigheid van de Noren."

Trouw wijst naast het belabberde spel ook op de "tactische discipline". "De belangrijkste wijziging was een veel compactere speelwijze dan in Montenegro. Zo wilde Van Gaal de ruimtes voor de Noren zo klein mogelijk maken. En Nederland had daardoor lang de controle over de aanvankelijk defensief ingestelde Noren."

Nederland is een van de tien Europese landen die zeker zijn van het WK in Qatar. Ook Frankrijk, België, Duitsland, Denemarken, Kroatië, Spanje, Servië, Engeland en Zwitserland zijn er eind volgend jaar hoe dan ook bij.