Argentinië heeft in de nacht van dinsdag op woensdag (Nederlandse tijd) deelname aan het WK van volgend jaar veiliggesteld. Tegen het al geplaatste Brazilië werd met 0-0 gelijkgespeeld.

Het resultaat in San Juan en nederlagen van Chili (0-2 tegen Ecuador) en Uruguay (3-0 bij Bolivia) betekenen dat de ploeg van vedette Lionel Messi zeker is van een plek in de top vier van de Zuid-Amerikaanse WK-kwalificatie.

Argentinië is er voor de achttiende keer bij op een WK. In 1978 en 1986 werd de wereldtitel veroverd. In 1930, 1990 en 2014 was het land verliezend finalist.

Messi, die door een blessure de laatste twee duels van zijn club Paris Saint-Germain had gemist, stond in de basis tegen Brazilië. Zaterdag viel hij al in tegen Uruguay. Bij Brazilië ontbrak PSG-ploeggenoot Neymar, die een dijbeenkwetsuur heeft.

De Argentijnse bondscoach Lionel Scaloni bracht Ajacied Lisandro Martínez in de tweede helft in de ploeg. Nicolás Tagliafico bleef op de bank. Bij Brazilië kwam Ajax-aanvaller Antony in de slotfase in de ploeg.

De eerste vier landen in de Zuid-Amerikaanse WK-kwalificatiegroep plaatsen zich direct voor het WK van eind volgend jaar in Qatar. De nummer vijf wacht een play-off.