Het doet Louis van Gaal uiteraard mentaal goed dat het Nederlands elftal zich dinsdag plaatste voor het WK volgend jaar in Qatar, maar fysiek heeft hij nog een lange weg te gaan na zijn val van zondag. De bondscoach heeft veel pijn door de breuk in zijn heup en heeft alle afspraken voor de komende tijd afgezegd.

"Het hoeft niet geopereerd te worden. Het zou vanzelf kunnen genezen, maar dan mag ik niet te veel bewegen", aldus Van Gaal, die Oranje dinsdag zittend in een rolstoel in een skybox in De Kuip met 2-0 zag winnen van Noorwegen.

"Ik kan niet staan, alleen zitten met gebogen benen. Als ik mijn bekken verplaats, dan voel ik een verschrikkelijke pijnscheut door mijn lichaam heen."

Het wordt voor Van Gaal dan ook lastig om de komende maanden zijn werk te doen, al komt het goed uit dat het Nederlands elftal over enkele maanden pas weer een interlandweek wacht. "Ik heb al mijn afspraken voor de komende periode af moeten zeggen. Ik kan wel wat online doen en zal ook online moeten vergaderen. Ik kan niet naar de KNVB in Zeist toe."

Van Gaal koos voor paracetamol

De afgelopen dagen bij Oranje hielpen pijnstillers Van Gaal om toch nog een rol te kunnen spelen voor zijn selectie. Hoewel hij dinsdag niet in de dug-out zat tijdens de cruciale interland tegen Noorwegen, sprak hij zijn selectie wel toe in de kleedkamer.

"We moesten kiezen tussen pijnstillers die de geest scherp houden en pijnstillers die mijn geest wat zouden doen afbrokkelen. In overleg met de medische staf heb ik gekozen voor het eerste. En dat was het eenvoudige middel paracetamol. Daardoor was mijn brein niet breekbaar. En de signalen die ik aan de spelers gaf ook niet."

De eerstvolgende interlands van Oranje zijn twee oefenwedstrijden in maart 2022. De tegenstanders moeten nog bekend worden gemaakt. Vervolgens wachten in juni en september wedstrijden om de Nations League en op 21 november begint het WK in Qatar.