Steven Bergwijn kon zijn geluk niet op na de allesbeslissende WK-kwalificatiewedstrijd van dinsdag tegen Noorwegen (2-0). De aanvaller was met een doelpunt en een assist de grote man bij Oranje, dat zich daardoor plaatste voor het WK van volgend jaar in Qatar.

Volg nieuws over Oranje Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Oranje

De 24-jarige Bergwijn had tegen Noorwegen een basisplaats en werd de held van Nederland in de Rotterdamse Kuip. De speler van Tottenham Hotspur schoot in de 84e minuut snoeihard de openingstreffer binnen en was daarna nog de aangever bij de 2-0 van Memphis Depay in de extra tijd.

Bergwijn had bij de 1-0 geen tijd om na te denken. "Het was gewoon uithalen. Ik raakte hem heerlijk, de bal draaide weg van de keeper en ik zag 'm in het dak van het doel spatten", zei Bergwijn met een grote lach na afloop van de wedstrijd tegen de NOS.

"Na die klap tegen Montenegro (2-2 van zaterdag na een 0-2-voorsprong, red.) zijn we als team dicht bij elkaar gebleven en dat was belangrijk. Ik werd weliswaar later opgeroepen, maar voel me altijd fijn bij deze jongens", vervolgde Bergwijn.

"En als ik dan de kans krijg om te spelen, dan pak ik hem en dan moet je er staan. Ik wil me altijd laten zien. Het was vooraf wel duidelijk dat de ruimte bij mij zou liggen en ik voor het gevaar moest zorgen, maar we wisten ook dat we dit niet gingen weggeven en zeker hier niet in De Kuip."