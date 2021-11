Louis van Gaal is vol lof over de sobere zege van het Nederlands elftal in de cruciale WK-kwalificatiewedstrijd tegen Noorwegen, waarmee Oranje plaatsing voor het WK van 2022 in Qatar veiligstelde. Volgens de bondscoach, die het duel vanuit een rolstoel in een skybox in De Kuip volgde, hebben de spelers zijn plan goed uitgevoerd.

"Het is een fantastische week geweest, want we hebben elkaar leren kennen in diepte- en hoogtepunten", aldus Van Gaal na afloop tegen de NOS. "Ze hebben het plan vandaag fantastisch uitgevoerd. We hebben twee doelpunten gemaakt en de nul gehouden."

Na de dramatische 2-2 van afgelopen zaterdag in Montenegro mocht Oranje niet verliezen van Noorwegen om het WK te halen. Nederland speelde nogal zwak tegen de Noren en creëerde nauwelijks kansen, maar in een zenuwslopende slotfase maakten Steven Bergwijn en Memphis Depay alsnog aan alle onzekerheid een einde.

Van Gaal had niet zitten nagelbijten in de skybox. "Ik denk dat we de wedstrijd negentig minuten lang onder controle hadden. Je hebt het verschil met Montenegro gezien. We hebben compact gespeeld. Ik denk dat Noorwegen misschien een halve kans heeft gehad."

Louis van Gaal had tijdens de wedstrijd vanuit de skybox telefonisch contact met assistent Henk Fraser. Foto: Pro Shots

Van Gaal vreesde na Montenegro voor WK

Van Gaal gaf niettemin toe dat het "spannend" was. "Maar ik heb ze in de rust gecomplimenteerd omdat ze het plan hadden uitgevoerd", aldus de bondscoach. "Natuurlijk zijn er verbeterpunten, dat ze direct naar voren moeten spelen en niet breed. Maar ik vond dat ze het goed uitvoerden."

Van Gaal vreesde daags na het echec in Montenegro dat Oranje het WK zou mislopen. "Er was een downstemming. Maar we hebben de volgorde van de meetings veranderd en de wedstrijd afgesloten. We hebben wat compacter gespeeld. Dat is minder aantrekkelijk, maar dat geeft meer zekerheid."

Van Gaal had tot slot nog complimenten over voor Jasper Cillessen, die op het laatste moment de geblesseerde Justin Bijlow verving. "Met een keeper die terugkomt uit het niets. Ik wilde geen vreemde eenden in de bijt en de groep gesloten houden. De groep heeft Jasper ook weer omarmd. Het is fantastisch allemaal."