Virgil van Dijk was dinsdag trots op de plaatsing van Oranje voor het WK van volgend jaar in Qatar. Nederland rekende in een lege Kuip met 2-0 af met Noorwegen.

"Dit was een solide overwinning en ook dikverdiend", zei Van Dijk bij de NOS. "We hebben niks weggegeven en zelf een aantal goede mogelijkheden gecreëerd. Dit was een uitstekende reactie op afgelopen zaterdag."

Oranje was zaterdag al dicht bij plaatsing voor het WK, maar verslikte zich toen in Montenegro door in de slotfase een 2-0-voorsprong weg te geven. "Het ging vandaag alleen om het resultaat. Ik ben uitermate trots op deze ploeg", aldus Van Dijk.

Hoewel de uitslag anders doet vermoeden, was het lange tijd spannend in Rotterdam, vooral ook omdat Turkije na rust op een 1-2-voorsprong kwam in Montenegro. Daardoor had Noorwegen aan een 0-1-overwinning genoeg om Oranje te elimineren.

Zover kwam het niet voor de ploeg van bondscoach Louis van Gaal, die na een val van zijn fiets vanuit een skybox in een rolstoel moest toekijken. Steven Bergwijn zette Oranje in de 84e minuut op voorsprong en Memphis Depay maakte in blessuretijd aan alle onzekerheid een eind.

De spelers van Oranje vieren feest na het veroveren van het WK-ticket. De spelers van Oranje vieren feest na het veroveren van het WK-ticket. Foto: Getty Images

Van Dijk genoot van spanning in lege Kuip

Van Dijk genoot van de spanning die op de wedstrijd tegen de Noren stond. "Er stond lekker veel druk op", vervolgde de aanvoerder. "Ik kan niet voor iedereen spreken, maar dit zijn de potjes. We hebben het gewoon geflikt. Natuurlijk wil je niet in de situatie komen dat het op de laatste speeldag beslist moet worden, maar we hebben karakter getoond."

De dertigjarige Van Dijk vond het wel wat gek dat bondscoach Van Gaal niet op de bank, maar in een skybox zat. "Maar we zullen het binnen zeker met hem gaan vieren. En natuurlijk was het ook jammer dat er vandaag geen fans bij waren."

Oranje komt volgend jaar voor het eerst sinds 2014 weer in actie op een WK. In 2018 wist het Nederlands elftal zich niet te plaatsen voor het mondiale eindtoernooi. Het WK begint volgend jaar op 21 november en op 18 december staat de finale op het programma.