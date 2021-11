Het Nederlands elftal heeft zich dinsdag met een benauwde 2-0-overwinning op Noorwegen geplaatst voor het WK van 2022 in Qatar. Steven Bergwijn en Memphis Depay scoorden in de slotfase en maakten daarmee aan alle onzekerheid een einde.

Het was een zenuwslopende avond voor de ploeg van bondscoach Louis van Gaal, die niet overtuigde en weinig creëerde. Noorwegen, dat moest winnen, bracht aanvallend ook weinig, maar een Noorse goal kon Oranje fataal worden.

In de 84e minuut kwam de ontlading toen Bergwijn op aangeven van Arnaut Danjuma hard raak schoot (1-0). De Noren gingen vervolgens alles of niets spelen, waardoor Bergwijn er bij een counter vandoor kon gaan en Memphis een niet te missen kans bood: 2-0.

Door de overwinning eindigt Oranje als nummer in één in groep G, met een punt voorsprong op Turkije, dat play-offs gaat spelen. De Turken wonnen met 1-2 op bezoek bij Montenegro. Kerem Aktürkoglu en Feyenoord-speler Orkun Kökçü scoorden in Podgorica voor de Turken. Nummer drie Noorwegen ontbreekt voor de zesde keer op rijk op een WK.

Nederland zal volgend jaar voor de elfde keer in de historie meedoen aan een WK. Drie jaar geleden liep Oranje het mondiale eindtoernooi in Rusland mis. Bij de laatste deelname - in 2014 - werd het Nederlands elftal onder Van Gaal derde. De finalist van 1974, 1978 en 2010 gaat op 1 april 2022 de koker in voor de loting van de groepsfase. Het toernooi in Qatar begint volgend jaar op 21 november.

Eindstand in groep G: 1. Nederland 10-23 (+25)

2. Turkije 10-21 (+11)

3. Noorwegen 10-18 (+7)

4. Montenegro 10-12 (-1)

5. Letland 10-9 (-3)

6. Gibraltar 10-0 (-39)

Van Gaal verkiest Cillessen boven Flekken

Hoewel Van Gaal deze interlandperiode steeds zei dat Mark Flekken in de pikorde boven Jasper Cillessen stond, koos de bondscoach tegen de Noren voor de ervaren keeper van Valencia als vervanger van de geblesseerde Justin Bijlow.

Van Gaal zelf keek vanwege zijn gebroken heup vanuit een skybox toe in de lege Kuip en zag dat Bergwijn aanvankelijk de gevaarlijkste man was aan Nederlandse kant. De vleugelspeler, die de rechtsbuitenpositie overnam van Donyell Malen, gaf twee keer voor op Memphis Depay, die beide keren in de handen van de Noorse keeper Ørjan Nyland kopte. Tussendoor schoot Arnaut Danjuma in kansrijke positie naast.

Van de Noren had Oranje weinig te vrezen in een verre van spectaculaire eerste helft, al bleef het link met een 0-0-tussenstand. Ook de laatste mogelijkheid van de eerste helft was voor Nederland. Een afstandsschot van Memphis was een prooi voor Nyland.

Bergwijn zorgt voor bevrijding

Na rust bleef het matig wat Oranje liet zien. De Noren, die moesten winnen, kregen grip op de wedstrijd en na 55 minuten was het schrikken voor Nederland toen Kristian Thorstvedt wild voorlangs schoot. Aan de andere kant creëerde Oranje weinig. In de 65e minuut kwam een voorzet van Bergwijn bij Danjuma, maar die kreeg de bal niet op doel.

Zonder grote kansen bleef het vervolgens spannend, terwijl de tijd wegtikte in Nederlands voordeel. De Noren moesten steeds meer risico nemen, waardoor er ineens ruimte was voor Bergwijn, die Memphis op maat bediende. Het eerste schot van de spits werd geblokt en de tweede poging ging naast.

Het was hopen dat de bevrijdende treffer alsnog zou vallen, maar ondertussen zou een Noorse goal Oranje fataal zijn. In de 84e minuut was het dan toch raak voor Nederland. Danjuma vond Bergwijn en die ramde snoeihard de 1-0 binnen. Daarmee was het zo goed als beslist, al gooiden de Noren er nog een slotoffensief uit.

Dat bood countermogelijkheden voor Nederland en in de extra tijd ontsnapte Bergwijn met een fraaie sprint aan de aandacht van de Noorse verdediging. De aanvaller van Tottenham Hotspur tikte de bal naar Memphis en die maakte de 2-0, waarna het feest was op het veld van een lege Kuip.