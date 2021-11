De wedstrijden in het betaald voetbal gaan de komende weken gewoon door, ondanks het verbod om publiek toe te laten in de stadions. Dat melden het AD, De Telegraaf en VI dinsdag op basis van een videovergadering tussen de KNVB en de clubs.

Toeschouwers zijn tot en met zeker 4 december niet welkom bij wedstrijden, bepaalde het kabinet vrijdag. Het is een van de maatregelen die door de regering werd genomen om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Veel clubs vroegen de KNVB daarop om de komende speelrondes in de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie uit te stellen, omdat door het toeschouwersverbod veel inkomsten worden misgelopen. Over het boekjaar 2020/2021 werden al forse verliezen geleden als gevolg van de coronamaatregelen.

Na een videobespreking werd dinsdag echter besloten geen gehoor te geven aan dat verzoek. De voetbalbond wilde nog niet reageren en komt woensdag met een officiële verklaring.

PSV speelt zaterdag tegen NEC voor lege tribunes in het Philips Stadion. PSV speelt zaterdag tegen NEC voor lege tribunes in het Philips Stadion. Foto: ANP

Onzekerheid over periode na 4 december

De belangrijkste reden om de competities niet stil te leggen is de onzekerheid over de periode na 4 december. Als de besmettingscijfers niet dalen, lijkt de kans groot dat de tribunes ook daarna leeg moeten blijven, of in het gunstigste geval deels gevuld mogen worden.

Ook zouden extra maatregelen rond de feestdagen en begin januari vragen om extra politie-inzet, hetgeen op korte termijn moeilijk te regelen valt. Ook zou ESPN, dat de uitzendrechten heeft, zich hebben verzet tegen een periode zonder competitievoetbal op tv.

Namens PSV liet directeur Toon Gerbrands dinsdag weten het onbegrijpelijk te vinden als er net als vorig seizoen wedstrijden zonder publiek afgewerkt gaan worden. Ook Feyenoord ziet liever dat de competitie voorlopig wordt stilgelegd. Ajax-trainer Erik ten Hag liet weten het juist fijn te vinden als er gewoon gevoetbald blijft worden.