Oranje onder 19 heeft dinsdag onder chaotische omstandigheden de EK-kwalificatiewedstrijd in en tegen Israël gespeeld. Bondscoach Bert Konterman en een ander staflid testten daags voor het duel positief op het coronavirus, waarop de KNVB besloot zonder wisselspelers af te reizen naar de wedstrijd.

Konterman en het andere staflid moesten het hotel verlaten na hun positieve coronatest en daarom nam assistent Henk Brugge de honneurs waar in Israël.

Volgens De Telegraaf heeft Konterman zich uit geloofsovertuiging niet laten vaccineren en moet hij momenteel op een speciale covidlocatie blijven. De KNVB wil dat uit privacyoverwegingen niet bevestigen.

Vanwege de positieve tests in het Nederlandse kamp en om het besmettingsrisico te verkleinen, reisden slechts elf spelers af naar het Netanya Stadium voor de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Israël.

Oranje won met 4-1, maar moest door een blessure van Naci Ünüvar in de openingsfase een deel van de wedstrijd met tien man spelen. De speler van Ajax werd ruim twintig minuten behandeld en speelde vervolgens het resterende uur uit. Mylian Jimenez, Emanuel Emegha, Xavi Simons en Fedde de Jong waren de doelpuntenmakers bij Nederland.

Door de overwinning heeft Oranje onder 19 zich als groepswinnaar in poule 4 geplaatst voor de elitegroep van de EK-kwalificatie. In deze ronde is een ticket voor het EK van 2022 in Slowakije te verdienen.

Konterman en het andere staflid blijven achter in Israël.