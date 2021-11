Het Nederlands elftal begint dinsdag met Jasper Cillessen op doel aan de cruciale WK-kwalificatiewedstrijd in De Kuip tegen Noorwegen (aftrap 20.45 uur). De ervaren keeper krijgt als vervanger van de geblesseerde Justin Bijlow de voorkeur boven Mark Flekken. Ook Steven Bergwijn en Matthijs de Ligt mogen starten van bondscoach Louis van Gaal.

Opstelling Oranje Cillessen; Dumfries, De Ligt, Van Dijk, Blind; Klaassen, Frenkie de Jong, Wijnaldum; Bergwijn, Memphis, Danjuma

Opstelling Noorwegen Nyland; Pedersen, Strandberg, Hanche-Olsen, Meling; Ødegaard, Thorsby, Normann; Elyounoussi, Sørloth, Solbakken

Cillessen was anderhalve week geleden nog de vierde keeper van Oranje en werd na de afmelding van de zieke Joël Drommel bij de selectie gehaald. Van Gaal benadrukte toen dat de doelman van Valencia achter Bijlow en Mark Flekken stond in de pikorde.

Nu Bijlow geblesseerd is, kiest Van Gaal toch voor de ervaren Cillessen. De 32-jarige keeper begint tegen de Noren aan zijn 61e interland, terwijl de 28-jarige Flekken nog wacht op zijn debuut. Tim Krul werd maandag na het afvallen van Bijlow aan de selectie toegevoegd en zit als derde keeper op de bank in De Kuip.

Het wordt voor Cillessen zijn eerste interland sinds oktober 2020. Bondscoach Frank de Boer liet hem afgelopen zomer buiten de EK-selectie en Van Gaal selecteerde hem aanvankelijk ook niet, omdat Cillessen geen basisplaats had bij Valencia. De laatste weken mag de oud-keeper van Ajax weer starten bij de Spaanse club.

Oranje heeft aan een gelijkspel genoeg om zich te plaatsen voor het WK van 2022 in Qatar. Als Nederland verliest van Noorwegen en Turkije wint van Montenegro, eindigt de ploeg van Van Gaal als derde in de groep en ontbreekt Oranje in Qatar. Ook bij Montenegro-Turkije is de aftrap om 20.45 uur.

Van Gaal zit zelf niet in de dug-out in de Kuip. De zeventigjarige Amsterdammer viel zondagavond bij het afstappen van zijn fiets op zijn heup en zit sindsdien in een rolstoel. Hij zal vanuit een skybox in het stadion de wedstrijd volgen, zo liet de KNVB woensdag weten. Assistenten Danny Blind en Henk Fraser nemen de honneurs waar langs de lijn en hebben via een oortje contact met de bondscoach.

Stand groep G 1. Nederland 9-20 (+23)

2. Turkije 9-18 (+10)

3. Noorwegen 9-18 (+9)

4. Montenegro 9-12 (+0)

5. Letland 9-6 (-5)

6. Gibraltar 9-0 (-37)

Bergwijn krijgt voorkeur boven Malen

Van Gaal voert nog twee wijzigingen door ten opzichte van het 2-2-gelijkspel van afgelopen zaterdag tegen Montenegro. De Ligt vervangt zoals verwacht de geblesseerde Stefan de Vrij en Bergwijn krijgt de voorkeur boven Donyell Malen. Malen maakte tegen Montenegro een zwakke indruk en werd halverwege al gewisseld voor Bergwijn.

Net als Malen zit ook Marten de Roon op de bank. De controlerende middenvelder was tegen Montenegro nog naar de tribune verwezen, wat Van Gaal na afloop van de wedstrijd op kritiek kwam te staan. Omdat de bondscoach na het afhaken van De Vrij geen vervanger opriep, is er op de reservebank sowieso plaats voor De Roon.

Bij de Noren ontbreekt sterspeler Erling Haaland, die al weken kampt met een blessure. Bondscoach Stale Solbakken kiest in de spits voor voormalig FC Groningen-aanvaller Alexander Sørloth. Ook Feyenoorder Marcus Pedersen, oud-Heerenveen-speler Morten Thorsby en Martin Ødegaard (voormalig speler van sc Heerenveen en Vitesse) staan aan de aftrap tegen Oranje.

Nederland tegen Noorwegen begint zaterdag om 20.45 uur in De Kuip en staat onder leiding van de Franse scheidsrechter Clément Turpin. Vanwege de coronamaatregelen zijn er geen toeschouwers welkom in het stadion in Rotterdam.