Toon Gerbrands heeft zich dinsdag kritisch uitgesproken over de topmensen van de KNVB en Eredivisie CV. Volgens de directeur van PSV heeft het vorige week afgekondigde toeschouwersverbod in de stadions bewezen dat de voetbalbestuurders geen goede lobby voeren in politiek Den Haag.

"We hebben geen antwoord gekregen op onze vragen waarom de stadions dicht moeten", aldus Gerbrands in gesprek met PSV TV. "Dat betekent dat we onze lobby als betaald voetbal ook niet voor elkaar hebben. Het zou zo moeten zijn dat de topmensen van de KNVB en de Eredivisie CV één telefoontje naar een minister zouden moeten plegen om dit op voorhand te kunnen bespreken."

Het toeschouwersverbod in de prof- én amateursport was een van de maatregelen die het demissionaire kabinet afgelopen vrijdag nam om het oplopende aantal coronabesmettingen tegen te gaan. Het verbod duurt tot in elk geval 4 december. Voor de voetbalwereld kwam het besluit als een complete verrassing, omdat de stadions volgens de GGD geen coronabrandhaarden zijn.

"We hebben een aantal topmensen bij de KNVB en de Eredivisie CV zitten die dit als belangrijkste dossier bij zich zouden moeten hebben", vindt Gerbrands. "Jarenlang hebben we dat niet voor elkaar gehad. Je moet er gewoon heen."

"Klaas Dijkhoff (voormalig fractievoorzitter van de VVD, red.) zit bij ons in de raad van commissarissen en met hem heb ik gesproken hoe een lobby werkt. Je moet echt je best doen en een relatie opbouwen. We zijn alleen maar aan het fiksen."

"Dat betekent: er gebeurt iets, we gaan allerlei calls met elkaar regelen en kijken wat wat we nog kunnen herstellen. Dan is het gewoon te laat. Klaas helpt ons wel hoe het allemaal werkt, maar we zullen zelfs ons werk moeten doen. Hij zei afgelopen weekend dat we óók nu te laat waren. De weken en maanden ervoor moet je hieraan werken en dat hebben we niet op orde."

Het Philips Stadion blijft voorlopig leeg door het afgekondigde toeschouwersverbod.

'Kan het niet uitleggen aan de mensen'

Ook voor Gerbrands viel het toeschouwersverbod rauw op zijn dak. "We hebben allerlei maatregelen genomen. Ze wilden graag dat al die mensen in het stadion kwamen, zodat we ze konden controleren op QR-codes en testbewijzen. Anders gingen ze overal in cafés en thuis zitten. Het was makkelijker te managen."

"Voor ons gevoel waren we een deel van de oplossing. Als we heel veel dingen niet goed doen, dan snap ik het. Maar op het moment dat het OMT-advies het niet zegt, de cijfers goed zijn en wij ons werk doen als betaald voetbal, is dit zuur."

PSV is net als een meerderheid van de profclubs voor het uitstellen van wedstrijden tot 4 december, zodat de duels alsnog met publiek kan worden gespeeld. Volgens het AD gaat dat plan er niet van komen, al neemt de KNVB pas woensdagochtend een definitief besluit. Ook Gerbrands wilde er niet op vooruit lopen.

"Ze praten nu over compensatieregelingen, om toch iets te kunnen doen. Maar ik weet niet hoe dat gaat uitpakken. Het is voor ons een heel complexe situatie. Ik kan het ook niet uitleggen aan de mensen."