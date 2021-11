Jackie Groenen ontbreekt bij de Oranjevrouwen in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Tsjechië (volgende week vrijdag) en de oefeninterland tegen Japan (29 november). De middenvelder van Manchester United kampt met een hamstringblessure.

Bondscoach Mark Parsons kon dinsdag nog niet zeggen hoelang Groenen uitgeschakeld is. De 74-voudig Oranje-international raakte in de laatste interland tegen Belarus (0-2-zege) geblesseerd en kwam sindsdien ook niet meer in actie voor haar club Manchester United.

"We hopen dat we binnenkort meer weten over haar revalidatie", aldus Parsons. "Ze is een belangrijke speler voor ons. In mijn voorgaande twee trainingskampen zag ik direct welke impact zij de afgelopen jaren op Nederland heeft gehad. We wensen haar het beste."

Naast over Groenen kan Parsons ook niet beschikken over Sisca Folkertsma en Aniek Nouwen. Folkertsma heeft onlangs een zware knieblessure opgelopen bij haar club Girondins de Bordeaux, terwijl Nouwen niet op tijd hersteld is van een lichte blessure. Daardoor maakt Marisa Olislagers van FC Twente haar debuut in de Oranje-selectie.

Ook Lineth Beerensteyn (Bayern München) en Inessa Kaagman (Brighton & Hove Albion) zijn terug bij Nederland. Beerensteyn haakte in de vorige interlandperiode af met een enkelblessure. Kaagman werd toen gepasseerd.

Nederland neemt het volgende week vrijdag in Ostrava op tegen Tsjechië, de nummer drie in de kwalificatiereeks voor het WK van 2023 in Australië en Nieuw-Zeeland. Oranje is met tien punten koploper in de poule. Alleen de groepswinnaar plaatst zich direct voor het WK. Drie dagen later oefent de ploeg van Parsons in Den Haag tegen Japan, de nummer dertien van de FIFA-ranglijst.