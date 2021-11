Paris Saint-Germain-voetbalster Kheira Hamraoui, die twee weken geleden werd mishandeld in Parijs, heeft dinsdag voor het eerst gereageerd op de geruchtmakende zaak. De 31-jarige Française vraagt om rust, ook in het belang van het onderzoek.

Saïd Harir, de advocaat van Hamraoui, zegt dinsdag in een verklaring dat de middenvelder "erop aandringt dat haar privacy wordt gerespecteerd, net als haar keuze om voorlopig te zwijgen over deze heel lastige zaak".

Hamraoui werd in de nacht van 4 op 5 november in het centrum van Parijs door twee gemaskerde mannen uit een auto gesleept en met een ijzeren staaf op haar handen en benen geslagen. De 36-voudig international van Frankrijk was met Aminata Diallo en een andere teamgenote op weg naar huis na een teametentje. Ze moest in het ziekenhuis verschillende hechtingen laten zetten.

"Het was een zeer gewelddadige aanval", aldus de advocaat van Hamraoui. "De aanvallers sloegen haar vooral op haar benen en voeten, wat zeer duidelijk aangeeft dat ze haar professionele carrière wilden schaden."

Hamraoui heeft "aanzienlijke fysieke en psychische schade opgelopen" door de aanval. "Ze stelt al haar vertrouwen in de rechercheurs die het onderzoek in alle rust moeten kunnen uitvoeren, zodat de daders zo snel mogelijk kunnen worden gearresteerd."

Kheira Hamraoui speelde van 2018 tot afgelopen zomer voor FC Barcelona. Kheira Hamraoui speelde van 2018 tot afgelopen zomer voor FC Barcelona. Foto: Pro Shots

Éric Abidal wordt binnenkort gehoord

Vorige week werd Diallo aangehouden, omdat ze ervan werd verdacht het plan voor de aanval op haar ploeggenote Hamraoui te hebben beraamd. Afgelopen donderdag kwam de 26-jarige middenvelder vrij. Via haar advocaat liet ze weten "totaal onschuldig" te zijn.

Maandag volgde een nieuwe wending in het verhaal toen het openbaar ministerie van Versailles meldde dat Éric Abidal binnenkort wordt gehoord door de Franse politie vanwege mogelijke betrokkenheid bij de aanval.

De voormalige Franse international (42) was van 2018 tot 2020 technisch directeur bij FC Barcelona. Op dat moment stond Hamraoui onder contract bij de vrouwenploeg van de Spaanse grootmacht. Volgens Franse media hebben de twee een relatie gehad en staat de mobiele telefoon van Hamraoui op naam van Abidal.

Een verhoor van Abidals vrouw Hayet Abidal is "niet uitgesloten", zei het Franse openbaar ministerie ook. De Franse krant L'Équipe schrijft dinsdag dat Hayet Abidal met de aanval mogelijk revanche wilde nemen op Hamraoui.