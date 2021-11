Franca Overtoom wordt zondag de eerste vrouwelijke arbiter in de Eredivisie, als de wedstrijden in het betaald voetbal gewoon doorgaan. De 29-jarige assistent-scheidsrechter is aangesteld voor het duel Go Ahead Eagles-FC Groningen.

Overtoom debuteerde in april 2018 al in het betaalde voetbal. Ze was toen assistent-scheidsrechter bij het duel in de Eerste Divisie tussen Telstar en Jong FC Utrecht.

Dit seizoen stond de tandarts bij zes Keuken Kampioen Divisie-wedstrijden langs de lijn. Bovendien staat ze sinds 2017 op de internationale lijst bij het vrouwenvoetbal en vlagt ze regelmatig in de Champions League of bij interlands voor vrouwen. Zondag zorgt ze voor een primeur in de Eredivisie voor mannen.

Overtoom werd in 2018 de derde vrouwelijke arbiter in het Nederlands betaalde voetbal ooit. De eerste vrouwelijke assistent-scheidsrechter was Sjoukje de Jong in 2001 bij Go Ahead Eagles tegen VVV-Venlo. Na twee wedstrijden moest ze stoppen vanwege een hamstringblessure. Tien jaar later was Nicolet Bakker bij FC Volendam-Fortuna Sittard de tweede vrouwelijke grensrechter.

Overtoom is de zus van voormalig AZ- en Heracles Almelo-middenvelder Willie Overtoom. Haar jongere zus Marisca Overtoom mag sinds vorig jaar als scheidsrechter internationale wedstrijden fluiten in het vrouwenvoetbal.

De KNVB beslist woensdag of de komende speelronde in de Eredivisie wordt uitgesteld. Sommige clubs willen de wedstrijden verplaatsen, omdat er vanwege de nieuwe coronamaatregelen voorlopig geen publiek welkom is in de stadions.

Franca Overtoom viert haar primeur op haar eigen Instagram-pagina. Foto: Instagram/francaovertoom

