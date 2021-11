Dick Advocaat is met Irak ver verwijderd van deelname aan het WK in Qatar. De Nederlandse trainer ging dinsdag in de Aziatische kwalificatiereeks kansloos met 0-3 onderuit tegen Zuid-Korea. Bert van Marwijk boekte met de Verenigde Arabische Emiraten een belangrijke zege op Libanon (0-1).

Irak, dat begin september in de eerste interland onder Advocaat nog voor een verrassing had gezorgd door Zuid-Korea in Seoel op 0-0 te houden, kwam na ruim een half uur spelen op achterstand. Lee Jae-sung opende de score.

Een kwartier voor tijd kon Irak de hoop op een goed resultaat laten varen toen Tottenham-aanvaller Son Heung-min een penalty benutte. Tien minuten voor tijd maakte Jeong Woo-yeong er ook nog 0-3 van.

Met slechts vier punten uit zes wedstrijden bezet Irak de vijfde plaats in de zes landen tellende poule. Alleen Syrië staat er met twee punten nog slechter voor. Zuid-Korea lijkt net als Iran al bijna zeker van WK-deelname.

De twee beste ploegen van de twee Aziatische groepen plaatsen zich rechtstreeks voor het WK van eind 2022 in Qatar. De nummers drie spelen een play-off tegen elkaar, waarna de winnaar in een intercontinentale play-off om een WK-ticket strijdt.

Stand in groep A 1. Zuid-Korea 6-14 (+6)

2. Iran 5-13 (+6)

3. VAE: 6-6 (-1)

4. Libanon: 6-5 (-2)

5. Irak: 6-4 (-6)

6. Syrië: 5-2 (-3)

Van Marwijk boekt belangrijke zege op Libanon

Van Marwijk klom met de Verenigde Arabische Emiraten naar de derde plaats in de groep. Op bezoek bij Libanon werd een benauwde 0-1-zege geboekt. Ali Ahmed Mabkhout maakte vijf minuten voor tijd uit een penalty het enige doelpunt in het Saida International Stadium.

De thuisploeg had over het hele duel bekeken de beste kansen, maar wist niet te scoren, ook niet nadat de Tsjechische bondscoach Ivan Hasek na de 0-1 nog twee nieuwe aanvallers in het veld had gebracht.

De VAE boekte zo zijn eerste zege in de finalepoule van de Aziatische kwalificatie, waardoor de ploeg hoop houdt op WK-deelname. Het team van Van Marwijk heeft zes punten uit zes duels en koerst voorlopig af op deelname aan de play-offs.