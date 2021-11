De Verenigde Arabische Emiraten (VAE) hebben dinsdag een zeer belangrijke zege geboekt in de Aziatische kwalificatie voor het WK voetbal. De ploeg van bondscoach Bert van Marwijk won door een late goal met 0-1 van directe concurrent Libanon.

Ali Ahmed Mabkhout maakte vijf minuten voor tijd uit een penalty het enige doelpunt in het Saida International Stadium in Libanon. Het was voor de 31-jarige spits zijn 79e goal in 99 interlands.

De thuisploeg had over het hele duel bekeken de beste kansen, maar wist niet te scoren, ook niet nadat de Tsjechische bondscoach Ivan Hasek na de 0-1 nog twee nieuwe aanvallers in het veld had gebracht.

De VAE boekte zo zijn eerste zege in de finalepoule van de Aziatische kwalificatie, waardoor de ploeg hoop houdt op WK-deelname. Het team van Van Marwijk staat voorlopig derde met zes punten uit zes duels en heeft nu één punt meer dan nummer vier Libanon.

De twee beste ploegen van de twee Aziatische groepen plaatsen zich rechtstreeks voor het WK van eind 2022 in Qatar. De nummers drie spelen een play-off tegen elkaar, waarna de winnaar in een intercontinentale play-off om een WK-ticket strijdt.

Het Irak van bondscoach Dick Advocaat speelt later op dinsdag nog een thuiswedstrijd tegen Zuid-Korea. De Irakezen gaan bij een zege weer over de VAE heen in de stand.