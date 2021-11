De KNVB beslist woensdag of de komende speelronden in het betaalde voetbal worden uitgesteld of niet. Sommige clubs willen de wedstrijden verplaatsen, omdat er de komende weken geen publiek welkom is in de stadions.

"We zijn momenteel nog bezig met ons onderzoek. Woensdag wordt er een conclusie getrokken", zegt een woordvoerder van de KNVB dinsdag tegen NU.nl, na berichtgeving van De Telegraaf en VI.

De KNVB, de Eredivisie CV en de Keuken Kampioen Divisie hebben dinsdag nog met elkaar gesproken, maar niet alle clubs zitten op één lijn. In de Keuken Kampioen Divisie wordt vrijdag weer gevoetbald en de volgende Eredivisie-speelronde begint zaterdag, waardoor een besluit niet lang meer op zich kan laten wachten.

Het demissionaire kabinet maakte vrijdag op een persconferentie bekend dat er tot zaterdag 4 december geen publiek welkom is bij wedstrijden in de amateur- en profsport, om zo het aantal coronabesmettingen terug te dringen. Daar vallen dus ook de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie onder.

Het Nederlands elftal moet het dinsdagavond tegen Noorwegen al zonder publiek doen. Foto: Pro Shots

PSV en Feyenoord willen uitstel, Ajax lijkt geen voorstander

Vorig seizoen werd een groot deel van de wedstrijden ook zonder supporters afgewerkt, waardoor clubs veel inkomsten misliepen. Onder meer PSV en Feyenoord zijn er daarom nu voorstander van om de wedstrijden van de komende weken uit te stellen, zodat de duels later mogelijk wél met publiek kunnen worden afgewerkt.

Niet alle clubs zien dat zitten. Ajax-trainer Erik ten Hag vreest dat een plotselinge pauze ten koste gaat van het ritme. Daarnaast is de kans aanwezig dat het kabinet over enkele weken tot de conclusie komt dat de huidige maatregelen verlengd moeten worden.

In de Eredivisie staan onder anderen PSV-Vitesse, AZ-NEC (beide zaterdag), Feyenoord-PEC Zwolle en RKC Waalwijk-Ajax (beide zondag) op het programma.

Het Nederlands elftal speelt dinsdagavond in een lege Kuip tegen Noorwegen in de strijd om een ticket voor het WK van volgend jaar in Qatar. Het stadion van Feyenoord zou in eerste instantie helemaal gevuld zijn voor het cruciale WK-kwalificatieduel.