Benjamin Mendy moet zich woensdag bij de rechtbank in het Engelse Stockport verdedigen tegen zes aanklachten van verkrachting. In eerste instantie werd de verdediger van Manchester City verdacht van vier gevallen van verkrachting en een aanranding, maar daar zijn twee aanklachten van verkrachting bij gekomen.

De 27-jarige Mendy zit sinds eind augustus in voorlopige hechtenis. Hij zou de strafbare feiten hebben gepleegd tussen oktober 2020 en augustus van dit jaar. Mendy en een veertigjarige vriend van hem zijn aangeklaagd door vier personen van zeventien jaar of ouder, aldus de Britse justitie.

De twee verdachten moeten zich woensdag voor de rechtbank verantwoorden. Meerdere verzoeken van Mendy om op borgtocht vrijgelaten te worden, werden door de rechter afgewezen. "We willen iedereen eraan herinneren dat de strafzaak gaande is, beiden hebben recht op een eerlijk proces", staat in een verklaring van justitie.

Manchester City betaalde vier jaar geleden zo'n 60 miljoen euro om Mendy over te nemen van AS Monaco. De linksback, die ook voor Le Havre en Olympique Marseille speelde, werd met de 'Citizens' drie keer kampioen van Engeland.

Mendy maakte ook deel uit van de Franse selectie die in 2018 het WK in Rusland won, al deed hij slechts in één wedstrijd mee. De Fransman speelde in totaal tien interlands voor Frankrijk. Zijn contract bij Manchester City loopt nog door tot medio 2023. Mendy is lopende het onderzoek geschorst door zijn club.