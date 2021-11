Na twintig jaar van teleurstelling leeft Noorwegen tussen hoop en vrees toe naar de WK-kwalificatiekraker dinsdagavond in De Kuip tegen het Nederlands elftal. Nu er weer een gouden Noorse generatie is, mag het niet nog een keer misgaan.

Stand groep G 1. Nederland 9-20 (+23)

2. Turkije 9-18 (+10)

3. Noorwegen 9-18 (+9)

4. Montenegro 9-12 (+0)

5. Letland 9-6 (-5)

6. Gibraltar 9-0 (-37)

Haron Hussain is 28 jaar en volgt het Noorse elftal als journalist voor de nationale omroep NRK. De laatste keer dat Noorwegen een groot toernooi haalde, kan hij zich amper herinneren. "Het EK van 2000 was de laatste keer, hier in Nederland. Ik wacht al zo lang. En met mij heel het land."

Het maakt de confrontatie met Nederland, die Noorwegen waarschijnlijk moet winnen om niet weer een WK te missen, tot meer dan de wedstrijd van het jaar. Bij een gelijkspel is het voor de Noren hopen dat Turkije onderuitgaat in Montenegro, anders duurt het Noorse voetbaltrauma voort.

"Deze avond is niet alleen belangrijk voor de Noorse ploeg, maar voor heel het land. Iedereen hoopt", vervolgt Hussain. "De afgelopen twintig jaar hebben we vaak gedacht dat we eindelijk weer naar een WK of EK zouden gaan. Maar weet je wat het is met de Noren: aan het einde gaat het altijd mis."

Vreugde bij Noorwegen nadat Brazilië op het WK van 1998 met 2-1 is verslagen. Vreugde bij Noorwegen nadat Brazilië op het WK van 1998 met 2-1 is verslagen. Foto: Getty Images

'We hikken er al zo lang tegenaan'

Ooit was dat anders. In de jaren negentig was er een prachtige Noorse generatie, met Chelsea-spits Tore André Flo en Manchester United-verdedigers Ronny Johnsen en Henning Berg. Ze eindigden boven Oranje in de kwalificatie voor het WK 1994 en op het WK 1998 versloegen ze Brazilië met 2-1.

Die gouden generatie leeft nu bijna letterlijk door in het huidige Noorse elftal. Gøran Sørloth, die Noorwegen in 1992 naar een 2-1-zege schoot op Nederland, heeft een zoon, Alexander Sørloth. De aanvaller van Real Sociedad moet dinsdagavond in De Kuip tegen Oranje voor de Noorse goals zorgen. En voormalig Premier League-speler Alf-Inge Haaland is de vader van superspits Erling Haaland van Borussia Dortmund.

"Met ook Martin Ødegaard van Arsenal en Mohamed Elyounoussi van Southampton vormen ze een nieuwe gouden generatie", vertelt Hussain. "Althans, zo zien we het in Noorwegen. Daarom is het zo belangrijk dat we het WK bereiken. Deze generatie moet voelen hoe het is om een toernooi te halen en te spelen. Om van daaruit verder te groeien. We hikken er al zo lang tegenaan. Er kan een prachtige periode aankomen."

In september speelde Oranje in Oslo met 1-1 gelijk tegen Noorwegen. In september speelde Oranje in Oslo met 1-1 gelijk tegen Noorwegen. Foto: Getty Images

'Het waren tien Nederlanders en Haaland'

Probleem voor Noorwegen is wel dat Haaland juist nu geblesseerd is. Zonder de 21-jarige aanvaller, die twaalf goals maakte in vijftien interlands, kwam Noorwegen zaterdag niet tot scoren tegen Letland (0-0). Ook tegen Oranje zal hij er niet bij zijn. Hussain noemt het "een ramp".

"Je kunt Haaland bijna niet afstoppen. En als dat wel lukt, dan kost dat zoveel energie dat de andere Noorse spelers meer vrijheid krijgen. Het hele elftal gaat beter spelen als hij erbij is."

De klasse van Haaland werd ook zichtbaar toen afgelopen week op de Noorse tv de elftallen van Oranje en Noorwegen naast elkaar werden gelegd. "We stelden het beste team samen van Noren en Nederlanders. Dat werden tien Nederlanders met Haaland in de spits. Dus als je vanavond het beste elftal samenstelt van Nederlandse en Noorse spelers, dan pak je gewoon de opstelling van Oranje erbij."

Wat dat betreft kennen de Noren de verhoudingen. "En toch is er hoop. Voor de 0-0 tegen Letland dacht het land: we gaan het doen. Daarna was iedereen in shock, maar door de 2-2 van Oranje tegen Montenegro leven we weer. Als we tweede worden en de play-offs halen, dan is het land al tevreden. Maar we durven te dromen van meer, ook na twintig jaar vol teleurstelling."