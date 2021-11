Bondscoach Louis van Gaal bekijkt de cruciale WK-kwalificatiewedstrijd van het Nederlands elftal tegen Noorwegen dinsdagavond vanuit een skybox, laat een woordvoerder van de KNVB weten.

Van Gaal brak zondagavond bij een val een botje in zijn heup en zit in een rolstoel. De zeventigjarige Amsterdammer liet maandag op een persconferentie weten dat hij gewoon kan coachen tegen Noorwegen, maar het blijkt toch te moeilijk om hem een plek langs het veld te geven.

"Er is te weinig tijd om twee keer het veld over te steken in de rust", laat de KNVB weten. "Daarom volgt de bondscoach de wedstrijd in een skybox aan de kant van de kleedkamers."

Van Gaal zal tijdens de rust, net als voor de wedstrijd, in de kleedkamer te vinden zijn. Tijdens de wedstrijd communiceert hij vanuit de skybox met zijn assistenten Danny Blind en Henk Fraser.

'Mijn brein werkt nog steeds'

Op de persconferentie van maandag benadrukte Van Gaal dat zijn heupblessure geen invloed heeft op zijn werkzaamheden bij Oranje. "Lichamelijk is het niet goed, maar mijn brein werkt nog steeds. Ik kan alles doen", zei de bondscoach, die de afsluitende training maandag in een buggy aanschouwde.

Het is dinsdagavond erop of eronder voor het Nederlands elftal, dat aan een punt genoeg heeft om een WK-ticket veilig te stellen. Bij een nederlaag tegen de Noren en een overwinning van Turkije bij Montenegro eindigt Oranje als derde in de groep en is de vicewereldkampioen van 2010 er volgend jaar sowieso niet bij in Qatar.

De wedstrijd tussen Nederland en Noorwegen in De Kuip begint om 20.45 uur. Het stadion van Feyenoord moet vanwege de nieuwe coronamaatregelen leeg blijven.