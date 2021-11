Derby County heeft dinsdag negen punten moeten inleveren vanwege de financiële malaise. Door de nieuwe straf lijkt de club uit het Championship degradatie naar de League One nu al niet meer te kunnen voorkomen.

Eind september moest het noodlijdende Derby County al twaalf punten inleveren toen de club surseance van betaling aanvroeg. De formatie van trainer Wayne Rooney ging in beroep, maar heeft nu besloten om het verweer in te trekken.

Door de nieuwe straf is Derby County dit seizoen in totaal al 21 punten kwijtgeraakt. 'The Rams', die door de coronacrisis meer dan 20 miljoen euro verlies hebben geleden, staan nu met -3 punten onderaan in het Championship.

Op het tweede niveau van Engeland degraderen de onderste drie clubs naar de League One. Derby County staat nu al achttien punten achter op de veilige 21e plek, die momenteel in handen is van Peterborough United. Hull City en Barnsley staan daar nog tussen.

Tussen de zomer van 2019 en november 2020 stond Phillip Cocu nog voor de groep bij Derby County. Sinds begin dit jaar is Rooney coach bij de club die altijd de ambitie had om terug te keren in de Premier League.

Derby County kwam in het seizoen 2007/2008 voor het laatst uit op het hoogste niveau in Engeland. Na de degradatie in 2008 wist de ploeg geen stapje omhoog meer te maken.