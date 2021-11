Art Langeler heeft dinsdag ontslag genomen als trainer van PEC Zwolle. De Gelderlander denkt niet dat hij op korte termijn iets kan veranderen aan de penibele situatie van de hekkensluiter in de Eredivisie.

Ook assistent-trainer Dwight Lodeweges stapt op bij PEC. De voormalige assistent-bondscoach van het Nederlands elftal verklaart zich solidair aan de 51-jarige Langeler, die sinds afgelopen zomer trainer was bij de 'Blauwvingers'.

"PEC Zwolle respecteert de beslissing van Langeler en Lodeweges en bedankt hen voor alle energie en effort die zij in de club hebben gestoken", schrijft de Eredivisionist dinsdag in een verklaring. "Langeler hoopt dat deze beslissing PEC Zwolle helpt uit deze situatie te komen."

Tussen 2010 en 2013 stond Langeler ook al aan het roer in Zwolle, maar zijn tweede periode verliep een stuk slechter. PEC won slechts een van de eerste twaalf competitiewedstrijden dit seizoen en staat met vier punten stijf onderaan in de Eredivisie. Het gat met nummer zeventien Fortuna Sittard is vijf punten.

Art Langeler wist PEC in de eerste twaalf competitieduels slechts naar één overwinning te leiden. Art Langeler wist PEC in de eerste twaalf competitieduels slechts naar één overwinning te leiden. Foto: Pro Shots

Overige stafleden nemen honneurs voorlopig waar

Het is de eerste keer dit seizoen dat een trainer vertrekt bij een club uit de Eredivisie. Vorig seizoen werden zeven coaches uitgezwaaid, van wie er zes werden ontslagen. John van den Brom koos er zelf voor om FC Utrecht te verlaten voor KRC Genk.

Langeler was in zijn loopbaan alleen bij PEC actief als clubtrainer op het hoogste niveau. Hij leidde de Zwollenaren in 2012 naar promotie naar de Eredivisie. De oud-speler van De Graafschap was ook hoofd jeugdopleiding bij PSV, bondscoach van Jong Oranje en directeur voetbalontwikkeling bij de KNVB.

De clubleiding van PEC Zwolle is inmiddels gestart met de zoektocht naar een nieuwe trainer. De trainingen en wedstrijden van de hekkensluiter worden voorlopig overgenomen door de resterende leden van de technische staf.

PEC vervolgt het seizoen zondag met een uitwedstrijd tegen Feyenoord, de huidige nummer drie in de Eredivisie. De Zwollenaren zitten ook nog in de TOTO KNVB Beker en nemen het op 14 december in de tweede ronde thuis op tegen MVV Maastricht.

