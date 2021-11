Enkele maanden na het bereiken van de kwartfinales op het EK plaatste Zwitserland zich dinsdagavond op fraaie wijze voor het WK van volgend jaar. Veel lof in het Alpenland gaat uit naar bondscoach Murat Yakin, die het EK-succes onder zijn voorganger Vladimir Petkovic een vervolg wist te geven.

"Het was zeker niet eenvoudig voor 'Muri' om in de voetsporen van Vladimir Petkovic te treden, maar hij heeft het geweldig gedaan", zei aanvoerder Xherdan Shaqiri. "Iedereen in het stadion is blij en trots. Er zijn zelden zulke mooie avonden als deze."

De Zwitserse voetbalbond moest na het succesvolle EK - Zwitserland haalde voor het eerst in de historie de kwartfinales - in allerijl op zoek naar een opvolger van Petkovic, die toe was aan een nieuwe uitdaging en wilde vertrekken. De Bosniër liet zijn contract ontbinden om aan de slag te gaan bij Girondins de Bordeaux.

Onder leiding van diens opvolger Yakin zijn de Zwitsers nog altijd ongeslagen. Maandagavond werd ook de cruciale WK-kwalificatiewedstrijd tegen Bulgarije gewonnen (4-0), al was Zwitserland met het oog op het WK-ticket volledig afhankelijk van het resultaat van Italië.

De Europees kampioen had zich bij een zege op Noord-Ierland 'gewoon' voor het WK geplaatst, maar de ploeg van bondscoach Roberto Mancini bleef in Belfast op een doelpuntloos gelijkspel steken. Daardoor plaatste Zwitserland zich voor de vijfde keer op rij voor het WK.

Dolle vreugde bij het Zwitserse team na het laatste fluitsignaal. Dolle vreugde bij het Zwitserse team na het laatste fluitsignaal. Foto: AP

'We moeten niet vergeten dat we geluk hebben gehad'

De gevierde Yakin slaagde er met verve in om nederig te blijven in de euforie die na het laatste fluitsignaal losbarstte. "We moeten niet vergeten dat we geluk nodig hebben gehad in deze WK-kwalificatiepoule. Dan denk ik met name aan de penalty's die Italië tijdens onze ontmoetingen miste", aldus de Zwitser met Turkse roots.

Afgelopen vrijdagavond nog had Italië ten koste van Zwitserland de eerste plek in de poule moeten veiligstellen, maar Jorginho miste in de laatste minuut een strafschop (1-1). Dat deed de Chelsea-aanvaller begin september ook al tegen de Zwitsers (0-0). Tegen Noord-Ierland verzuimde Italië opnieuw te winnen.

"Ik stond te trillen op de tribunes en bleef maar naar de tussenstand bij de wedstrijd in Italië kijken", vertelde vaste kracht Manuel Akanji, die tegen Bulgarije een schorsing uitzat. "Het was ongelooflijk om de euforie in het stadion te zien door het succes van ons team."

Doelman Yann Sommer benadrukte in gesprek met SRF dat de Zwitsers aanvankelijk kansloos werden geacht in een groep met Italië. "Niet veel mensen hadden erop gerekend dat we deze poule zouden winnen, maar we hebben de Europees kampioen toch echt achter ons gelaten. Dat is geen vanzelfsprekendheid. We zijn dolblij!"