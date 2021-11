Bondscoach Gareth Southgate denkt dat het een kwestie van tijd is voor Harry Kane zich topscorer aller tijden van Engeland mag noemen. De spits scoorde maandagavond vier keer in het WK-kwalificatieduel met San Marino (0-10) en is nog maar vijf doelpunten verwijderd van het record van Wayne Rooney.

"Dit wordt hoe dan ook een van zijn persoonlijke doelen. Ik zie ook geen reden waarom hij het record niet zou kunnen breken. Het is niet de vraag of, maar wanneer Kane de topscorer aller tijden wordt en hoeveel goals hij daarna nog gaat maken", zei Southgate op zijn persconferentie na de wedstrijd.

De 28-jarige Kane staat nu op 48 doelpunten voor Engeland, goed voor de gedeeld derde plek op de eeuwige topscorerslijst. Het lijkt een kwestie van tijd voordat hij de andere nummer drie Gary Lineker achter zich laat en Sir Bobby Charlton voorbij is (49 treffers). Daarna volgt de jacht op Rooney, die in zijn interlandloopbaan 53 keer wist te scoren voor 'The Three Lions'.

Wat in het voordeel van Kane spreekt, is dat hij slechts 67 officiële duels nodig had om tot dit doelpuntenaantal te komen. Rooney speelde bijna het dubbele aantal wedstrijden (120) en Charlton kwam tot 106 interlands voor Engeland. Kane debuteerde ook pas in 2015 voor het nationale elftal.

Harry Kane nadert topscorer aller tijden Wayne Rooney. Harry Kane nadert topscorer aller tijden Wayne Rooney. Foto: EPA

Southgate beseft dat hij Kane weinig kansen heeft gegeven

Kane scoorde in de kwalificatiereeks voor het WK 2022 liefst twaalf keer en is daarmee ook algeheel topscorer. Memphis Depay maakte tot dusver één treffer minder dan de aanvoerder van Engeland, die nog veel vaker had kunnen scoren als hem meer speeltijd werd gegund tegen de op papier zwakkere landen in de poule.

"We hebben Harry in zulke relatief makkelijke wedstrijden eigenlijk weinig kansen gegeven om te scoren", onderstreept Southgate. "In onze eerste ontmoeting tegen San Marino en de duels met Andorra kreeg hij amper speeltijd (28 minuten in totaal, red.) en hij begreep dat ook. Nu liet hij tegen San Marino nog maar eens zijn sterke mentaliteit en kwaliteiten als afmaker zien."

Mede door de doelpunten van Kane plaatste Engeland zich in stijl voor het WK van volgend jaar in Qatar. Polen werd tweede in groep I en moet zich via de play-offs voor het mondiale eindtoernooi zien te plaatsen. San Marino eindigde de groepsfase puntloos met een doelsaldo van -45.