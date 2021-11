De Italiaanse bondscoach Roberto Mancini was verre van teleurgesteld na het mislopen van een ticket voor het WK van 2022 in Qatar. De coach klonk zelfverzekerd nadat Italië door een dramatisch gelijkspel in Noord-Ierland veroordeeld was tot de play-offs.

"We kunnen er niets meer aan doen", zei Mancini na afloop van de 0-0 tegen de Noord-Ieren in gesprek met Rai Sport. "We moeten ons nu voorbereiden op de play-offs in maart. Die gaan we zelfverzekerd in. We gaan het ticket veiligstellen en hopelijk winnen we het toernooi ook nog."

Terwijl Italië niet verder kwam dan een doelpuntloos gelijkspel in Belfast, won Zwitserland in Luzern met 4-0 van Bulgarije. Daardoor eindigden de Zwitsers de WK-kwalificatiereeks met achttien punten en grepen ze de groepswinst en het daarmee gepaarde WK-ticket. Italië bleef steken op zestien punten en moet de play-offs in.

"We hadden het initiatief, maar we hebben moeite om doelpunten te maken", analyseerde Mancini het duel met Noord-Ierland. "Noord-Ierland zette iedereen in de verdediging en we hebben moeite om zo'n verdediging te slechten."

Mancini vindt dat Italië het eerder in de WK-kwalificatiereeks heeft laten liggen. De regerend Europees kampioen speelde vrijdag nog met 1-1 tegen Zwitserland nadat Jorginho in de slotfase een strafschop miste. In september faalde Jorginho ook al vanaf 11 meter tegen de Zwitsers, waardoor het toen 0-0 bleef.

"We hadden de groep allang beslist moeten hebben voordat het zover kwam zoals nu", aldus Mancini. "We hebben twee penalty's gemist in de twee beslissende wedstrijden, dus dat laat zien dat we kansen hadden om te winnen."