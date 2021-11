Italië heeft maandag naast directe plaatsing voor het WK van 2022 in Qatar gegrepen. De regerend Europees kampioen speelde doelpuntloos gelijk in Noord-Ierland en zag concurrent Zwitserland met 4-0 winnen van Bulgarije. Hierdoor verzekerden de Zwitsers zich van een WK-ticket, terwijl Italië de play-offs in moet.

Italië had vanaf de aftrap in Belfast een overwicht en creëerde wel de meeste kansen, maar de Noord-Ierse doelman Bailey Peacock-Farrell bleek niet te passeren. Noord-Ierland kreeg zelfs in de slotfase de beste mogelijkheid op het openingsdoelpunt, maar de thuisploeg faalde voor een leeg doel.

Ook bij Zwitserland-Bulgarije stond het halverwege 0-0, maar in de tweede helft nam Zwitserland afstand van de Bulgaren en werd het 4-0 in Luzern. Zwitserland en Italië waren allebei met vijftien punten aan de laatste speelronde begonnen.

Voor Italië resteren de play-offs, waarin de tien nummers twee verdeeld over twee rondes strijden om de drie resterende drie tickets voor het WK. 'La Squadra Azzurra' werd halverwege juli nog voor de tweede keer in de geschiedenis Europees kampioen.

Afgelopen vrijdag had Italië nog een opgelegde kans om het WK te halen, maar in een rechtstreekse confrontatie met Zwitserland miste Jorginho in de slotfase een penalty, waardoor het bij 1-1 bleef. Van de laatste vijf WK-kwalificatieduels won de vijfvoudig wereldkampioen er slechts één. Italië ontbrak in 2018 op het WK.

Het is de vijfde keer op rij dat Zwitserland zich plaatst voor het WK. De beste prestatie van de huidige nummer veertien van de FIFA-ranglijst op een mondiaal eindtoernooi is de kwartfinale (in 1934, 1938 en 1954). Drie jaar geleden in Rusland doorstonden de Zwitsers nog de groepsfase, maar werden ze in de achtste finales uitgeschakeld door Zweden.

Zwitserland viert het bereiken van het WK uitbundig. Zwitserland viert het bereiken van het WK uitbundig. Foto: Getty Images

Eindstand in groep C: 1. Zwitserland 8-18 (+13)

2. Italië 8-16 (+11)

3. Noord-Ierland 8-9 (-1)

4. Bulgarije 8-8 (-8)

5. Litouwen 8-3 (-15)

Italië mist slagkracht in Belfast

Italië begon met de beste bedoelingen aan het duel in Belfast, maar de ploeg van bondscoach Roberto Mancini miste slagkracht in de voorhoede. Zo zag Giovanni Di Lorenzo zijn inzet gekeerd worden en schoot Federico Chiesa van dichtbij naast.

Ook na het inbrengen van topschutter Andrea Belotti na ruim een uur spelen bleef een doelpunt uit. Omdat Italië va-banque speelde, kreeg Noord-Ierland in de tegenstoot een dot van een kans op de 1-0. Conor Washington had de bal voor het inschieten nadat Gianluigi Donnarumma al was gepasseerd, maar zijn inzet werd door een verdediger gekeerd op de doellijn.

In Luzern had Zwitserland het aanvankelijk ook moeilijk met Bulgarije, maar vlak na rust viel alsnog de bevrijdende treffer via Noah Okafor. Vervolgens stond er geen maat op de Zwitsers en werd het binnen tien minuten 2-0 dankzij Ruben Vargas.

Na twee afgekeurde doelpunten schoot Cedric Itten zijn land in veilige haven, waarna alle blikken gericht waren op de tussenstand bij Noord-Ierland-Italië. Toen duidelijk werd dat Italië niet had gewonnen in Belfast, gaf Remo Freuler de fans nog extra reden tot juichen door de eindstand op 4-0 te bepalen.