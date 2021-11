Justin Bijlow is daags voor de cruciale WK-kwalificatiewedstrijd tegen Noorwegen afgehaakt bij het Nederlands elftal. De eerste doelman van Oranje is niet fit. Tim Krul is door bondscoach Louis van Gaal opgeroepen als vervanger.

De KNVB doet geen mededelingen over de ernst van de blessure van Bijlow, die sinds de komst van bondscoach Louis van Gaal de eerste keuze onder de lat is.

Krul maakte in eerste instantie op eigen verzoek geen deel uit van de selectie van Oranje. De vijftienvoudig international staat met Norwich City onderaan de Premier League en wilde zich op zijn club richten.

Naast Krul kan Van Gaal in het cruciale WK-kwalificatieduel met Noorwegen beschikken over SC Freiburg-doelman Mark Flekken en Valencia-keeper Jasper Cillessen, die afgelopen zomer op het laatste moment af viel voor het EK.

Van Gaal gaf vorige week aan dat Flekken zijn tweede keuze, achter Feyenoord-keeper Bijlow, is. Cillessen zou zijn derde doelman zijn. Dat zou kunnen betekenen dat Flekken dinsdag debuteert in De Kuip.

Een punt tegen Noorwegen is voldoende voor het Nederlands elftal om het WK-ticket alsnog veilig te stellen. Bij een nederlaag eindigt Oranje als derde in de groep, mits Turkije bij Montenegro wint, en worden zelfs de play-offs niet gehaald. Nederland-Noorwegen begint om 20.45 uur in De Kuip.