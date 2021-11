Bondscoach Louis van Gaal ziet een parallel tussen de huidige kwalificatiereeks van het Nederlands elftal en de mislukte campagne onder zijn leiding richting het WK 2002. Maar hij is ervan overtuigd dat Oranje het dit keer wel redt.

Twintig jaar geleden gaf Oranje ook in een belangrijk kwalificatieduel een 0-2-voorsprong weg in de laatste tien minuten. Door doelpunten van Pauleta (84e minuut) en een strafschop van Luís Figo (90e minuut) kwam Portugal in Porto terug tot 2-2.

"Toen waren het de Portugezen, nu was het Montenegro. Het is van alle tijden", zei Van Gaal maandag op zijn persconferentie in de aanloop naar de cruciale wedstrijd dinsdagavond tegen Noorwegen.

In 2001 volgde de cruciale interland tegen Ierland, waarin Nederland de WK-kansen verspeelde. Jason McAteer schoot de Ieren in Dublin naar een 1-0-overwinning tegen Van Gaals Oranje.

"Als Portugal-Nederland zich kan herhalen, dan kan Ierland-Nederland ook gebeuren. Natuurlijk heb ik daaraan gedacht. Maar ik denk niet dat het gebeurt. Waarom? Omdat wij meer kwaliteit hebben dan Noorwegen en dat gaan we ook laten zien. Iedereen staat er positief in."

Stand groep G 1. Nederland 9-20 (+23)

2. Turkije 9-18 (+10)

3. Noorwegen 9-18 (+9)

4. Montenegro 9-12 (+0)

5. Letland 9-6 (-5)

6. Gibraltar 9-0 (-37)

Louis van Gaal tijdens de pijnlijke nederlaag tegen Ierland op 1 september 2001. Louis van Gaal tijdens de pijnlijke nederlaag tegen Ierland op 1 september 2001. Foto: ANP

Oranje bijna onverslaanbaar in Kuip

Mocht het toch misgaan, dan is Van Gaal de eerste Oranje-bondscoach in zestig jaar die twee keer naast een WK-ticket grijpt. Hij kan de opvolger worden van de Fransman Elek Schwartz, die zich met Nederland niet wist te kwalificeren voor de WK's van 1958 en 1962. Daar staat tegenover dat Van Gaal wel het WK 2014 in Brazilië haalde en de ploeg daar naar de derde plaats leidde.

Hoopgevend is dat Oranje in De Kuip speelt tegen Noorwegen. In het Rotterdamse stadion heeft Nederland ruim 21 jaar niet verloren, al was de laatste keer wel onder Van Gaal. Op 11 oktober 2001 won Portugal met 0-2 in De Kuip. Dat is tevens de enige keer dat Van Gaal een thuiswedstrijd verloor met Oranje.

Nederland is sindsdien al 27 interlands op rij ongeslagen in De Kuip en de laatste 18 wedstrijden werden allemaal gewonnen.

Nederland tegen Noorwegen begint dinsdag om 20.45 uur in De Kuip en staat onder leiding van de Franse scheidsrechter Clément Turpin. Ook bij Montenegro-Turkije is de aftrap om 20.45 uur. Als Oranje verliest van Noorwegen en Turkije wint van Montenegro, dan eindigt de ploeg van Van Gaal als derde in de groep en ontbreekt Oranje volgend jaar op het WK in Qatar.