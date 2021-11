Engeland heeft zich maandag in stijl verzekerd van het WK van 2022 in Qatar. Mede dankzij vier doelpunten van Harry Kane won de ploeg van bondscoach Gareth Southgate met dubbele cijfers van San Marino: 0-10.

Engeland was na de zege op Albanië afgelopen vrijdag al zo goed als zeker van het WK en had aan een gelijkspel tegen de nummer 210 van de FIFA-ranglijst genoeg voor deelname aan het mondiale eindtoernooi in Qatar.

Na zes minuten was het al raak voor de verliezend finalist van het afgelopen EK. Harry Maguire opende de score met een rake kopbal uit een hoekschop, waarna Filippo Fabbri de bal bij de 0-2 in eigen doel werkte.

Vervolgens eiste Kane de hoofdrol op in Stadio Olimpico in Serravalle. De spits van Tottenham Hotspur benutte in een kwartier tijd twee penalty's en scoorde ook met zowel zijn linker- als rechterbeen, waarmee hij zijn doelpuntentotaal voor Engeland op 48 bracht. Daarmee kwam hij op gelijke hoogte met Garry Lineker. Rooney is met 53 interlandgoals topscorer aller tijden van Engeland.

Na de 0-7 van Emile Smith Rowe, die zijn eerste doelpunt in Engelse dienst maakte, en de rode kaart voor Dante Rossi van San Marino liep Engeland uit naar de dubbele cijfers. Ook Tyrone Mings, Tammy Abraham en Bukayo Saka pikten een doelpunt mee voor de ongeslagen Engelsen, die slechts vier punten verspeelden in de WK-kwalificatiereeks en liefst 39 keer scoorden.

Nummer twee Polen had zich al neergelegd bij de play-offs en verloor thuis met 1-2 van het al uitgeschakelde Hongarije. Hongarije was voor rust op voorsprong gekomen via András Schäfer, waarna Karol Swiderski gelijk maakte voor de Polen. Daniel Gazdag bezorgde Hongarije alsnog de zege. Albanië won het andere groepsduel met 1-0 van Andorra.